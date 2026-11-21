Polres Bengkayang melaksanakan konferensi pers terkait dugaan pengiriman dua calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural yang hendak diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau jalur tikus. (ANTARA/Narwati)

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PONTIANAK POST - Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang, Kalimantan Barat, menggagalkan dugaan pengiriman dua calon pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau jalur tikus. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial MA sebagai tersangka.

Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto mengatakan, tersangka diduga berperan mengantarkan kedua calon pekerja migran dari Pontianak menuju kawasan perbatasan untuk diberangkatkan ke Malaysia tanpa dokumen resmi.

Advertisement "Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mencegah tindak pidana pengiriman pekerja migran secara nonprosedural," kata Suparwoto saat konferensi pers di Mapolres Bengkayang, Sabtu (21/11).

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Kasus Terungkap Saat Pemeriksaan Kendaraan

Kasus tersebut terungkap setelah anggota operasional dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bengkayang menerima informasi pada Sabtu (14/11) sekitar pukul 22.00 WIB.

Informasi itu menyebutkan dua orang dibawa dari Bandara Supadio Pontianak menuju wilayah Sanggau Ledo untuk bekerja ke Malaysia tanpa dokumen resmi.

Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas memeriksa kendaraan yang melintas di depan Mapolres Bengkayang, Jalan Raya Sanggau Ledo. Dari pemeriksaan itu, polisi menemukan dua orang yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia secara nonprosedural.

Berdasarkan pemeriksaan awal terhadap keduanya, polisi memperoleh informasi mengenai pihak yang diduga membantu proses pengantaran menuju Malaysia melalui jalur tidak resmi.

Tersangka Diduga Sudah Empat Kali Melakukan Aksi Serupa

Dari hasil penyelidikan, MA diduga mengetahui bahwa kedua calon pekerja migran tersebut tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja di luar negeri. Tersangka juga diduga telah melakukan kegiatan serupa sekitar empat kali.

Polisi turut menemukan bukti percakapan yang diduga berisi arahan tersangka kepada seseorang agar salah satu calon pekerja migran tidak menceritakan rencana keberangkatannya untuk bekerja ke Malaysia kepada siapa pun.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni satu unit mobil Toyota Calya putih bernomor polisi KB 1203 MJ, satu unit sepeda motor Yamaha NMAX abu-abu tanpa nomor polisi, satu telepon genggam Samsung milik tersangka, serta satu telepon genggam Vivo milik salah satu calon pekerja migran.

Tersangka Terancam Penjara 10 Tahun

Atas perbuatannya, MA disangkakan melanggar Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

Suparwoto mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri tanpa memastikan legalitas perusahaan penempatan dan kelengkapan dokumen keberangkatan.