PONTIANAK POST - Upaya pengiriman dua calon pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke Malaysia melalui jalur tikus berhasil digagalkan Polres Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial MA sebagai tersangka yang diduga bertugas mengantarkan kedua calon pekerja migran menuju wilayah perbatasan.

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Wakapolres Bengkayang Kompol Suparwoto mengatakan, tersangka diduga membawa kedua calon PMI dari Pontianak menuju perbatasan untuk diberangkatkan ke Malaysia tanpa dilengkapi dokumen resmi.

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"Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam mencegah tindak pidana pengiriman pekerja migran secara nonprosedural," kata Suparwoto saat konferensi pers di Mapolres Bengkayang, Sabtu.

Pengungkapan perkara tersebut bermula ketika anggota operasional dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bengkayang menerima informasi pada Sabtu (14/11) sekitar pukul 22.00 WIB.