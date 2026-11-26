PONTIANAK POST – Kalimantan Barat memiliki destinasi wisata alam yang menyimpan pesona sekaligus cerita legenda menarik. Salah satunya Air Terjun Riam Merasap di Kabupaten Bengkayang yang dijuluki Miniatur Niagara Amerika Serikat karena bentuk dan bentangan airnya yang menyerupai air terjun terkenal di Amerika Serikat.

Air terjun yang berada di Dusun Dawar, Desa Pisak, Kecamatan Tujuh Belas, ini memiliki ketinggian sekitar 20 meter dan lebar mencapai 8 meter. Aliran air yang jatuh dari ketinggian berpadu dengan hijaunya pepohonan di sekelilingnya sehingga menciptakan suasana sejuk dan pemandangan yang memanjakan mata.

Advertisement Keunikan Riam Merasap tidak hanya terletak pada panorama alamnya. Tempat ini juga menyimpan cerita mengenai asal-usul nama, legenda intan, hingga keberadaan Gua Maria di atas kawasan air terjun.

Buih Air Menyerupai Asap Jadi Asal Nama

Advertisement Dikutip dari Indonesia Kaya, nama Riam Merasap ternyata memiliki kaitan dengan fenomena alam yang terlihat di sekitar air terjun. Masyarakat setempat memberikan nama tersebut setelah melihat banyak buih yang muncul dari tetesan air dan sekilas menyerupai asap.

Fenomena ini biasanya semakin terlihat ketika musim penghujan tiba, sekitar Oktober, atau saat hujan turun deras. Buih-buih yang terbentuk membuat air terjun tampak seperti mengeluarkan asap dari aliran airnya.

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Keunikan tersebut menjadi salah satu daya tarik yang membedakan Riam Merasap dari air terjun lainnya di Kalimantan Barat.

Menyimpan Legenda Intan dan Kura-Kura Putih

Selain keindahan alamnya, Riam Merasap juga dikenal memiliki cerita legenda yang berkembang di masyarakat.

Dalam kisah yang diceritakan secara turun-temurun, konon terdapat intan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa di kawasan air terjun tersebut. Benda berharga itu dipercaya dijaga oleh seekor kura-kura putih.

Cerita tersebut menjadi bagian dari kekayaan kisah lokal yang menyelimuti kawasan Riam Merasap. Meski demikian, kisah intan dan kura-kura putih tersebut merupakan legenda, bukan fakta keberadaan harta karun yang telah dibuktikan.