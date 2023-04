LKTI Internasional Glocolis 2023 Tiga Pelajar Gembala Baik Raih Medali Perak

PONTIANAK — Di tengah masa Penilaian Sumatif Tengah Semester (PSTS) Genap tahun pelajaran 2022-2023, tiga pelajar kelas X MIPA Plus Gembala Baik yang tergabung dalam ekstrakurikuler Karya Ilmiah Remaja (KIR) berhasil meraih silver medal (medali perak) pada final event Global Competition for Life Science (3rd GloCoLiS) 2023 Online Competition yang berlangsung pada 3-5 April 2023.

Anggota KIR SMA GB yang tampil pada event GloCoLiS adalah tim junior dengan Jennifer Lie sebagai team leader, Valeria Nadine dan Wirya Adhikara sebagai team member, serta Winny Kurniawan, S.Si.,M.Si sebagai supervisor.

GloCoLis 2023 merupakan lomba tahun ketiga yang diselenggarakan oleh Indonesia Internasional Institut for Life Sciences (i3L) Jakarta bekerja sama dengan Indonesian Young Scientist Association (IYSA) dan Malaysia Innovation, Invention and Creativity Association (MIICA) diikuti oleh 319 finalis dari 15 Negara, seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, Philippines, Canada, Turkey, South Korea, Poland, Serbia, Timor Leste, Macedonia, United Stated of America (USA), India, Saudi Arabia, dan Malaysia.

Total ada 727 projek dari 16 negara yang mengikuti babak penyisihan yang terbagi dalam 6 bidang kategori, yaitu bioinformatics, biomedicine, food technology, biotechnology, food science and nutrition, dan pharmacy. “KIR SMA GB mengambil bidang food science dan nutrition” ungkap Winny yang juga merupakan salah satu guru Kimia dan KTI SMA GB.

Dihubungi pada sela kegiatan susulan PSTS Genap, ketiga pelajar menceritakan inovasi dan perasaan mereka mengikuti GloCoLis 2023. “Kami menawarkan inovasi pembuatan ice cream yang salah satu bahannya adalah ubi jalar ungu sebagai functional food,” ucap Jennifer putri pasangan Lie Tjiu Thie dan Lo Po Cu.

“Kami mengupgrade ice cream sebagai makanan yang lebih menyehatkan karena mengandung antioksidan,” rinci Nadine, putri dari pasangan Sudijono Tendijono dan The Heriyanti.

Wirya Adhikara, putra dari pasangan Heryanto Tan dan Sinju Utavi menceritakan perasaan deg-degan pada awarding ceremony Rabu, 5 April lalu.

“Glocolis pengalaman kedua kami setelah AISEEF, tetapi Glocolis merupakan event pertama tampil tanpa kakak senior kami yang sudah lebih berpengalaman,” kata Wirya yang hobi main game. “Dewan juri dari Indonesia dan Malaysia sempat memuji presentasi kami yang terdengar jelas lewat zoom, walaupun ada sedikit grogi saat question and answer,” pungkas Jennifer selaku team leader.

Terpisah, Marsianus Ami, S.Pd., di tengah kegiatan monitoring kegiatan pendaftaran PPDB Gelombang 2 dan pelaksanaan seleksi tingkat kota Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2023 mengungkapkan rasa syukur dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih pada prestasi Glocolis ini.

“Terimakasih atas restu pastor pengurus YPGB, motivasi dari pengawas pembina ibu Dra. Hj Isnawati M.Si, dorongan dari orang tua siswa, izin dan dukungan dewan guru, serta pembinaan dari pak Winny,” ungkap suami dari Elisabeth Sedah ini. (ser/pms)