Jemaah Haji Kalimantan Barat Pulang Akhir Juli

PONTIANAK – Jemaah haji Kalimantan Barat dijadwalkan pulang ke tanah air pada Rabu (26/7) hingga Jumat (4/8). Kepulangan jemaah haji dilakukan bertahap dan dimulai dari kloter 25 ditutup kloter 33 dari jemaah tambahan.

Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kamaludin mengungkapkan, ada delapan jemaah haji asal Kalbar yang wafat di tanah suci hingga 10 Juli 2023.

“Ada 8 jemaah haji asal Kalbar meninggal dunia di Tanah Suci hingga 10 Juli 2023. Jemaah haji Kalbar yang meninggal berasal dari Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi. Adapun penyebab wafat karena faktor usia dan kesehatan. Di antara anggota jemaah haji yang meninggal, ada yang menderita hipertensi dan mengalami syok septic,” terang mantan Kepala Kemenag Mempawah, Selasa (11/7).

Kamaludin mengatakan, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji membantu pengurusan hingga pemakaman jenazah anggota jemaah haji yang meninggal dunia di Tanah Suci. Kamaludin mendoakan semoga jemaah haji yang wafat diterima disisi Allah SWT dan Rasul-Nya. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran.

“Semoga jemaah haji yang meninggal dunia diterima disisi Allah. Dikumpulkan Bersama orang-orang yang shaleh dan shalehah. Mendapatkan karunia Rahman dan Rahim-Nya Allah. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa bersabar menerima takdir-Nya,” pungkas Kamaludin.

Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kalimantan Barat, Harrison mengatakan hingga saat ini terhitung sudah ada delapan jemaah haji asal provinsi ini yang meninggal dunia.

Satu jemaah meninggal dunia karena stroke. Faktornya karena kondisi cuaca panas. Lalu sebagian besar karena jantung. Faktornya adalah kelelahan. Faktor lain yang mempengaruhi karena jemaah haji sudah lanjut usia.

“Ini yang menyebabkan terjadi delapan jemaah haji meninggal di tanah suci,” kata Harisson di Pontianak, kemarin.

Harisson memastikan kondisi jemaah haji Kalimantan Barat baik-baik saja. Begitu saja soal makanan dan transportasi untuk para jemaah. Namun kata Harisson perlu dipahami bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini kondisinya kembali normal yakni sama seperti sebelum dilanda Covid-19.

“Kembali ke kuota yang jumlahnya banyak. Kalau dulu tidak mengirimkan lansia dan jumlahnya dipotong. Mungkin panitia di sana atau pemerintah disana cukupnya kewalahan dengan banyaknya jemaah haji yang lansia,” terang Harisson.

Sementara itu sebagaimana di situs Kementerian Agama RI bahwa saat ini Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H/2023 M memasuki fase keberangkatan jemaah haji gelombang kedua dari Makkah ke Madinah. Hal ini ditandai dengan keberangkatan 450 jemaah asal Tulungagung yang tergabung dalam kelompok terbang (kloter) 38 Embarkasi Surabaya (SUB 38) dari Sektor 6 Daker Makkah menuju Madinah pada pukul 08.00 waktu Arab Saudi (WAS).

SUB 38 awalnya beranggotakan 455 jemaah. Ada dua jemaah yang wafat, satu jemaah pulang dini (tanazul), sedang dua jemaah yang lain tertunda keberangkatannya karena masih menjalani perawatan.

“Ini adalah gerakan pertama dari sektor 6 ke Madinah. Untuk jam 8 itu kloter SUB 38,” terang Kepala Sektor 6 Daker Makkah Abdul Haris di Makkah, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, jemaah diberangkatkan ke Madinah dengan 12 bus. Ada 10 bus yang membawa jemaah, masing-masing 40 orang. Sementara dua bus lainnya disiapkan untuk antisipasi pengangkutan koper bagasi.

“Kondisi umum jemaah sudah kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Ada 17 jemaah yang memakai kursi roda di kloter SUB 38, semuanya ada pendamping,” sebut Abdul Haris.

“Kita sudah koordinasi dengan jemaah dan kloter. Kita siapkan relawan dari jemaah untuk mendorong. Ini sudah kita biasakan melalui semangat, jemaah mabrur sebelum berhaji dengan memberikan bantuan ke jemaah lain,” sambungnya.

Selain SUB 37, hari ini ada tiga kloter lainnya yang juga akan berangkat dari Sektor 6, yaitu: SUB 37, SUB 39, dan SUB 41. Total ada 1.732 jemaah sektor 6 yang berangkat ke Madinah.

Fase keberangkatan jemaah haji Indonesia dari Makkah ke Madinah berlangsung dari 10 – 24 Juli 2023. Secara bertahap, mereka akan pulang ke Tanah Air melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah dari 19 Juli – 2 Agustus 2023. (mse/mrd)