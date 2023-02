Indonesia Peroleh Komitmen Rp 302 T

JAKARTA – Sekretariat Tim Kerja Just Energy Transitions Partnership (JETP) telah diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. Hal itu menandakan mereka siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi. Salah satu tugas enam bulan ke depan adalah menyelesaikan roadmap pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara.

Menteri ESDM mengatakan, mempensiunkan dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara tidak akan merugikan pemilik pembangkit. ‘’Timeline penghapusan PLTU akan kita buat, menunya sudah ada, nanti dipilih mana-mana dulu yang paling applicable, paling implementable. Jika sudah dipensiunkan akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih,’’ ujar Arifin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Untuk menentukan PLTU mana yang akan dipensiunkan, Arfin mengatakan pemerintah memilih pembangkit yang berada di wilayah produksi listriknya berlebih, dan konsumsi bahan bakarnya boros. “Kalau pembakarannya sudah tidak seperti awal otomatis energi yang dihasilkan juga tidak lagi seoptimal pada awalnya,’’ ungkap Arifin.

Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan USD 20 miliar atau sekitar Rp 302 triliun (kurs Rp 15.100) dalam program JTEP dari sejumlah negara maju. Pendanaan itu beragam bentuknya, dari hibah, pinjaman hingga bantuan. Mempensiunkan PLTU merupakan bagian dari program ini untuk menurunkan emisi.

Selanjutnya, Arifin menegaskan, mempensiunkan PLTU dan menggantinya dengan pembangkit yang lebih ramah lingkungan ini tidak akan merugikan pemilik pembangkit. Sebab, prinsipnya aset PLTU tersebut akan dibeli kemudian dioperasikan dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.

“Misalnya, masih tersisa 15 tahun, bisa dipercepat lagi tidak menjadi tiga tahun. Nah, tiga tahun itu kompensasinya apa, kita akan melihat nilainya saat ini berapa dan saat tiga tahun berapa,’’ beber mantan dubes RI untuk Jepang itu.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap melakukan pembahasan intensif dalam merealisasikan program energi bersih dengan dukungan pembiayaan internasional. Dia menyebut BIMN kelistrikan itu sudah memiliki roadmap untuk retirement PLTU serta menggantinya dengan pembangkit yang bersumber dari energi domestik, dan rendah emisi.

‘’Kami akan membangun investment planning yang komprehensif sehingga dengan suasana kebersamaan ini bisa mempercepat penurunan emisi karbon,’’ ujarnya.

Dia juga menekankan bahwa upaya bersama ini tidak hanya akan berdampak pada penurunan emisi karbon secara global saja. Kolaborasi internasional ini juga akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global.

‘’Konsumsi listrik di Indonesia saat ini saja mencapai hampir 300 TWh dan akan terus bertumbuh hingga 2.000 TWh pada 2060 mendatang. Indonesia butuh tambahan kapasitas listrik sampai 400 GW di mana ini bisa menjadi peluang investasi hijau global,’’ tambah Darmawan.

Sementara itu, Head of U.S. Department of State Richard Duke menilai saat ini Indonesia memegang peranan penting dalam menekan krisis iklim. Oleh karena itu, Negeri Paman Sam mendukung penuh Indonesia untuk melakukan langkah pengurangan emisi karbon.

‘’Sebagai negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, Indonesia memegang peran penting dalam mengatasi krisis iklim. JETP ini menekankan upaya Amerika Serikat, Jepang, dan pemerintah lainnya untuk bekerja sama mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon yang dilakukan Indonesia,’’ ujarnya. (dee/dio)