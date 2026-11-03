Ustaz Adi Hidayat Ingatkan Siksa Kubur, Begini Sikap yang Harus Dilakukan Saat Agama Dihina

PONTIANAK POST – Umat Islam diingatkan untuk tidak menghabiskan energi dengan membalas hinaan dan olok-olok terhadap agama menggunakan cacian. Sebaliknya, memberikan penjelasan yang benar, mendoakan agar pelakunya mendapat petunjuk, kemudian mengabaikannya menjadi sikap yang lebih baik.

Pesan tersebut disampaikan Ustadz Adi Hidayat dalam sebuah ceramah yang beredar melalui video Shorts kanal YouTube Alhamdulillah Maktabati.

Advertisement Dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa orang yang mengolok-olok agama perlu dihadapi dengan bijak. Membalas hinaan dengan hinaan justru dapat menghabiskan energi tanpa memberikan manfaat.

Jangan Terpancing Saat Agama Dihina

Advertisement Menurutnya, apabila menemukan orang yang suka mencela, merendahkan, atau memperolok ajaran agama, umat Islam tidak perlu terpancing untuk terus meladeni perilaku tersebut.

"Kalau ada orang usil menyoal agama, mengolok-olok, dan sebagainya, cukup tinggalkan. Jangan banyak dikomentari, jangan banyak direndahkan, jangan banyak dicaci," jelasnya.

Ia menyarankan agar umat Islam memilih dua langkah. Pertama, mendoakan orang tersebut supaya mendapatkan kesadaran dan petunjuk. Kedua, menjelaskan kebenaran berdasarkan ajaran Islam.

Setelah memberikan penjelasan, umat Islam dianjurkan untuk tidak terus-menerus menanggapi provokasi.

Ingatkan Gambaran Siksa di Alam Kubur

Selain mengajarkan cara menyikapi orang yang menghina agama, Ustadz Adi Hidayat juga mengingatkan tentang gambaran azab di alam kubur.

Ia menjelaskan bahwa salah satu gambaran siksa yang disampaikan dalam Al-Qur'an adalah diperlihatkannya neraka kepada orang-orang yang mendapatkan azab di alam kubur.