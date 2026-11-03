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Cahaya Iman

Ingin Hafalan Alquran Cepat Melekat? Ustaz Adi Hidayat Sarankan Tingkatkan Takwa dan Jauhkan HP

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Penulis: Silvina
Ustaz Adi Hidayat
Ustaz Adi Hidayat

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PONTIANAK POST – Menghafal Alquran tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan membaca dan mengulang ayat. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala serta menjaga konsentrasi menjadi bagian penting agar hafalan lebih mudah masuk dan melekat dalam ingatan.

Pesan tersebut disampaikan Ustaz Adi Hidayat dalam sebuah ceramah singkat yang diunggah melalui kanal YouTube HWM Official. Ia menjelaskan, salah satu cara mempercepat proses menghafal Alquran adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah.

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Menurutnya, hal tersebut menjadi jawaban yang juga disampaikan para ulama dan ahli Alquran ketika menjelaskan cara memudahkan seseorang dalam menghafal.

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"Jadi kalau ingin dipercepat oleh Allah hafalan kita, di antara rumus cepatnya, tingkatkan takwa kepada Allah," jelasnya.

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Ia menambahkan, ketika seseorang semakin kuat dalam meningkatkan ketakwaan, proses menghafal dapat terasa lebih mudah. Bahkan, dalam kondisi tertentu, seseorang bisa langsung mengingat bacaan yang baru saja dibacanya.

Membaca dan Mendengar Juga Bagian dari Proses Menghafal

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Ustaz Adi Hidayat menjelaskan bahwa proses menghafal sebenarnya tidak hanya terjadi ketika seseorang secara khusus mengulang bacaan untuk mengingatnya.

Membaca, mendengar, melihat, dan menyimak juga merupakan bagian dari proses penyimpanan informasi di dalam memori.

Artinya, ketika seseorang membaca ayat Alquran, sesungguhnya informasi tersebut sedang masuk dan tersimpan dalam ingatan.

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Namun, persoalannya adalah otak menerima banyak informasi dalam waktu bersamaan. Informasi yang baru masuk bisa tertutup atau terganggu oleh informasi lain sehingga tidak mudah dipanggil kembali ketika dibutuhkan.

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Editor : Silvina
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