Cara Unik Menghafal Alquran Tanpa Menghafal, Buya Arrazy Hasyim Ungkap Metode Khatam

PONTIANAK POST - Menghafal Alqurann tidak selalu harus dilakukan dengan cara duduk diam, membaca berulang kali, dan mengingat setiap ayat secara langsung. Ada metode sederhana yang bisa diterapkan, bahkan sejak anak-anak masih senang bermain.

Buya Arrazy Hasyim menjelaskan metode tersebut sebagai metode khatam, yakni membiasakan anak mendengarkan lantunan ayat Alquran secara berulang hingga hafalan terbentuk dengan sendirinya.

Advertisement Dalam penjelasannya melalui kanal YouTube Intan Shurullah, Buya Arrazy menceritakan pengalaman masa kecil di lingkungan keluarganya. Pada era 1980-an hingga 1990-an, ketika belum tersedia perangkat pemutar musik digital seperti sekarang, ayahnya membiasakan anak-anak mendengarkan bacaan Alquran melalui kaset.

Menariknya, kebiasaan itu dilakukan sambil bermain layang-layang. Bacaan Alquran diputar berulang-ulang, bahkan dimajukan dan dimundurkan agar ayat-ayat tertentu terus terdengar.

Advertisement Tanpa harus menghentikan aktivitas bermain, anak-anak terbiasa mendengar lantunan ayat. Ketika pulang, mereka perlahan mampu mengingat dan melafalkan bacaan yang sering didengarkan.

Suasana Hati yang Gembira Membantu Hafalan

Menurut Buya Arrazy, suasana hati yang gembira menjadi salah satu faktor yang membantu proses mengingat. Ketika seseorang merasa senang, apa yang didengar lebih mudah masuk ke dalam ingatan.

Karena itu, proses mengenalkan Alquran kepada anak sebaiknya tidak selalu dilakukan dengan tekanan atau tuntutan agar mereka segera menjadi penghafal.

Metode khatam dapat menjadi alternatif dengan membiasakan anak mendengarkan bacaan Alquran secara konsisten. Pengulangan menjadi bagian penting dalam proses tersebut, sehingga anak semakin akrab dengan ayat-ayat yang didengarnya.

Jangan Terlalu Menekan Anak untuk Menghafal

Buya Arrazy juga mengingatkan orang tua agar tidak terlalu keras dalam mendidik anak, terutama ketika mereka sedang menempuh pendidikan di pesantren.