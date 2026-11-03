Ingin Anak Hafal Alquran Sejak Keci;l? Ini Tips dari Ustadz Adi Hidayat!

PONTIANAK POST - Membiasakan anak dekat dengan Alquran sejak usia dini membutuhkan peran aktif orang tua. Bukan hanya mengajarkan membaca, ayah dan ibu juga perlu menciptakan lingkungan rumah yang mendukung anak untuk terbiasa mendengar dan menghafalkan ayat-ayat Alquran.

Ustaz Adi Hidayat menjelaskan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan orang tua agar anak lebih dekat dengan Alquran, bahkan sejak baru dilahirkan.

Advertisement Dalam ceramah singkat yang dibagikan melalui kanal YouTube Penerbit Hilal Media, ia menyampaikan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan orang tua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahuwata'ala.

1. Perbanyak Doa agar Anak Dekat dengan Alquran

Advertisement Menurut Ustaz Adi Hidayat, orang tua hendaknya memohon kepada Allah agar anak didekatkan dengan Alquran dan tumbuh menjadi pribadi yang mencintai kitab suci tersebut.

Doa menjadi salah satu ikhtiar penting yang perlu terus dilakukan ayah dan ibu dalam mendidik anak. Harapannya, kecintaan terhadap Alquran dapat tumbuh sejak usia dini.

2. Ciptakan Lingkungan Rumah yang Dekat dengan Alquran

Selain berdoa, orang tua juga perlu mengubah kebiasaan dan suasana di dalam rumah. Salah satunya dengan mengurangi tayangan televisi yang tidak memberikan manfaat dan menggantinya dengan aktivitas yang mendekatkan keluarga kepada Alquran.

Ia menyarankan agar orang tua menyediakan pengeras suara atau speaker khusus untuk memutar lantunan ayat-ayat Alquran di sejumlah ruangan, seperti ruang keluarga dan kamar tidur.

Dengan demikian, anak akan terbiasa mendengar bacaan Alquran dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan, lantunan ayat suci tersebut dapat diperdengarkan secara rutin sepanjang hari.

3. Perdengarkan Alquran Secara Bertahap hingga 30 Juz

Ustaz Adi Hidayat juga menyarankan agar pemutaran Alquran dilakukan secara bertahap berdasarkan juz.