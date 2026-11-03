Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Cahaya Iman

Ingin Anak Hafal Alquran Sejak Keci;l? Ini Tips dari Ustadz Adi Hidayat!

S
Penulis: Silvina
Ustaz Adi Hidayat
Ustaz Adi Hidayat

Advertisement

 

PONTIANAK POST - Membiasakan anak dekat dengan Alquran sejak usia dini membutuhkan peran aktif orang tua. Bukan hanya mengajarkan membaca, ayah dan ibu juga perlu menciptakan lingkungan rumah yang mendukung anak untuk terbiasa mendengar dan menghafalkan ayat-ayat Alquran.

Ustaz Adi Hidayat menjelaskan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan orang tua agar anak lebih dekat dengan Alquran, bahkan sejak baru dilahirkan.

Advertisement

Dalam ceramah singkat yang dibagikan melalui kanal YouTube Penerbit Hilal Media, ia menyampaikan bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan orang tua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahuwata'ala.

Baca Juga: Cara Unik Menghafal Alquran Tanpa Menghafal, Buya Arrazy Hasyim Ungkap Metode Khatam

1. Perbanyak Doa agar Anak Dekat dengan Alquran

Advertisement

Menurut Ustaz Adi Hidayat, orang tua hendaknya memohon kepada Allah agar anak didekatkan dengan Alquran dan tumbuh menjadi pribadi yang mencintai kitab suci tersebut.

Doa menjadi salah satu ikhtiar penting yang perlu terus dilakukan ayah dan ibu dalam mendidik anak. Harapannya, kecintaan terhadap Alquran dapat tumbuh sejak usia dini.

Baca Juga: Ingin Hafalan Alquran Cepat Melekat? Ustaz Adi Hidayat Sarankan Tingkatkan Takwa dan Jauhkan HP

2. Ciptakan Lingkungan Rumah yang Dekat dengan Alquran

Selain berdoa, orang tua juga perlu mengubah kebiasaan dan suasana di dalam rumah. Salah satunya dengan mengurangi tayangan televisi yang tidak memberikan manfaat dan menggantinya dengan aktivitas yang mendekatkan keluarga kepada Alquran.

Ia menyarankan agar orang tua menyediakan pengeras suara atau speaker khusus untuk memutar lantunan ayat-ayat Alquran di sejumlah ruangan, seperti ruang keluarga dan kamar tidur.

Dengan demikian, anak akan terbiasa mendengar bacaan Alquran dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan, lantunan ayat suci tersebut dapat diperdengarkan secara rutin sepanjang hari.

Baca Juga: Kamil Ramadhan Disebut Google Quran, Hafal 30 Juz Alquran Hanya dalam 6,5 Bulan

3. Perdengarkan Alquran Secara Bertahap hingga 30 Juz

Ustaz Adi Hidayat juga menyarankan agar pemutaran Alquran dilakukan secara bertahap berdasarkan juz.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Ingin Hafalan Alquran Cepat Melekat? Ustaz Adi Hidayat Sarankan Tingkatkan Takwa dan Jauhkan HP

Ingin Hafalan Alquran Cepat Melekat? Ustaz Adi Hidayat Sarankan Tingkatkan Takwa dan Jauhkan HP

Ustaz Adi Hidayat membagikan cara mempercepat hafalan Alquran dengan meningkatkan takwa dan menjauhkan handphone saat belajar.

Ustaz Adi Hidayat Ingatkan Siksa Kubur, Begini Sikap yang Harus Dilakukan Saat Agama Dihina

Ustaz Adi Hidayat Ingatkan Siksa Kubur, Begini Sikap yang Harus Dilakukan Saat Agama Dihina

Ustadz Adi Hidayat mengingatkan umat Islam tentang siksa kubur dan cara bijak menghadapi orang yang menghina serta mengolok-olok agama.

Hati-Hati Menyakiti Orang yang Diam Saat Dizalimi, Ustaz Oemar Mita Ungkap Peringatan Ini

Hati-Hati Menyakiti Orang yang Diam Saat Dizalimi, Ustaz Oemar Mita Ungkap Peringatan Ini

Ustaz Oemar Mita mengingatkan bahaya menzalimi orang yang memilih diam. Simak pesan tentang keadilan dan pertanggungjawaban.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer