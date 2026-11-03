Tak Ada Kata Terlambat! Ini 5 Kunci Menghafal Alquran bagi Orang Dewasa

PONTIANAK POST – Keinginan menghafal Alquran terkadang terhalang oleh anggapan bahwa usia sudah terlalu tua untuk memulai. Padahal, kesempatan mempelajari dan menghafal kitab suci umat Islam terbuka bagi siapa saja, tanpa dibatasi usia.

Ustadz Abdurrahim bin Syamsuri dalam kajian yang ditayangkan melalui kanal YouTube Yufid menjelaskan, tidak ada kata terlambat untuk belajar Alquran. Anggapan bahwa seseorang sudah terlalu tua untuk menghafal justru bisa menjadi alasan yang membuat seseorang berhenti belajar.

Advertisement Menurutnya, usia lanjut bukan penghalang untuk mempelajari maupun menghafal Alquran. Bahkan, ia menyebut banyak orang yang berhasil menghafal Alquran ketika sudah memasuki usia dewasa hingga lanjut usia.

Ia juga menyinggung para sahabat Nabi Muhammad shallallahu'alaihiwasallam yang disebutnya mayoritas menghafal Alquran ketika sudah berusia dewasa.

Advertisement Fokus Menjadi Kunci Utama

Ustaz Abdurrahim menjelaskan, pepatah yang menyebut menghafal ketika kecil seperti mengukir di atas batu, sedangkan ketika tua seperti mengukir di atas air, tidak sepenuhnya benar.

Perbedaan kemampuan menghafal pada anak-anak dan orang dewasa, menurutnya, lebih berkaitan dengan persoalan fokus.

Anak-anak umumnya belum memiliki banyak beban kehidupan sehingga lebih leluasa mencurahkan perhatian untuk belajar. Sementara itu, orang dewasa sering kali harus membagi konsentrasi dengan pekerjaan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab lainnya.

Karena itu, kunci pertama bagi orang dewasa yang ingin menghafal Alquran adalah menyediakan waktu khusus untuk berinteraksi dengan Alquran.

Fokus dan konsistensi perlu dibangun agar proses menghafal bisa berjalan lebih terarah. Kesibukan sehari-hari sebaiknya tidak menjadi alasan untuk terus menunda keinginan tersebut.