Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Cahaya Iman

Tak Ada Kata Terlambat! Ini 5 Kunci Menghafal Alquran bagi Orang Dewasa

S
Penulis: Silvina
Ilustrasi seorang pria muslim dewasa sedang berusaha untuk menghafal Alquran
Ilustrasi seorang pria muslim dewasa sedang berusaha untuk menghafal Alquran

Advertisement

 

PONTIANAK POST – Keinginan menghafal Alquran terkadang terhalang oleh anggapan bahwa usia sudah terlalu tua untuk memulai. Padahal, kesempatan mempelajari dan menghafal kitab suci umat Islam terbuka bagi siapa saja, tanpa dibatasi usia.

Ustadz Abdurrahim bin Syamsuri dalam kajian  yang ditayangkan melalui kanal YouTube Yufid menjelaskan, tidak ada kata terlambat untuk belajar Alquran. Anggapan bahwa seseorang sudah terlalu tua untuk menghafal justru bisa menjadi alasan yang membuat seseorang berhenti belajar.

Advertisement

Menurutnya, usia lanjut bukan penghalang untuk mempelajari maupun menghafal Alquran. Bahkan, ia menyebut banyak orang yang berhasil menghafal Alquran ketika sudah memasuki usia dewasa hingga lanjut usia.

Baca Juga: Ingin Anak Hafal Alquran Sejak Keci;l? Ini Tips dari Ustadz Adi Hidayat!

Ia juga menyinggung para sahabat Nabi Muhammad shallallahu'alaihiwasallam yang disebutnya mayoritas menghafal Alquran ketika sudah berusia dewasa.

Advertisement

Fokus Menjadi Kunci Utama

Ustaz Abdurrahim menjelaskan, pepatah yang menyebut menghafal ketika kecil seperti mengukir di atas batu, sedangkan ketika tua seperti mengukir di atas air, tidak sepenuhnya benar.

Baca Juga: Cara Unik Menghafal Alquran Tanpa Menghafal, Buya Arrazy Hasyim Ungkap Metode Khatam

Perbedaan kemampuan menghafal pada anak-anak dan orang dewasa, menurutnya, lebih berkaitan dengan persoalan fokus.

Anak-anak umumnya belum memiliki banyak beban kehidupan sehingga lebih leluasa mencurahkan perhatian untuk belajar. Sementara itu, orang dewasa sering kali harus membagi konsentrasi dengan pekerjaan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab lainnya.

Karena itu, kunci pertama bagi orang dewasa yang ingin menghafal Alquran adalah menyediakan waktu khusus untuk berinteraksi dengan Alquran.

Baca Juga: Ingin Hafalan Alquran Cepat Melekat? Ustaz Adi Hidayat Sarankan Tingkatkan Takwa dan Jauhkan HP

Fokus dan konsistensi perlu dibangun agar proses menghafal bisa berjalan lebih terarah. Kesibukan sehari-hari sebaiknya tidak menjadi alasan untuk terus menunda keinginan tersebut.

Advertisement
Editor : Silvina
Bagikan:

Artikel Terkait

Ingin Hafalan Alquran Cepat Melekat? Ustaz Adi Hidayat Sarankan Tingkatkan Takwa dan Jauhkan HP

Ingin Hafalan Alquran Cepat Melekat? Ustaz Adi Hidayat Sarankan Tingkatkan Takwa dan Jauhkan HP

Ustaz Adi Hidayat membagikan cara mempercepat hafalan Alquran dengan meningkatkan takwa dan menjauhkan handphone saat belajar.

Ustaz Adi Hidayat Ingatkan Siksa Kubur, Begini Sikap yang Harus Dilakukan Saat Agama Dihina

Ustaz Adi Hidayat Ingatkan Siksa Kubur, Begini Sikap yang Harus Dilakukan Saat Agama Dihina

Ustadz Adi Hidayat mengingatkan umat Islam tentang siksa kubur dan cara bijak menghadapi orang yang menghina serta mengolok-olok agama.

Hati-Hati Menyakiti Orang yang Diam Saat Dizalimi, Ustaz Oemar Mita Ungkap Peringatan Ini

Hati-Hati Menyakiti Orang yang Diam Saat Dizalimi, Ustaz Oemar Mita Ungkap Peringatan Ini

Ustaz Oemar Mita mengingatkan bahaya menzalimi orang yang memilih diam. Simak pesan tentang keadilan dan pertanggungjawaban.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer