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Cahaya Iman

Sudah Dewasa tapi Belum Akikah, Perlukah Mengakikahi Diri Sendiri? Simak Hukumnya

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Penulis: Silvina
Ilustrasi pelaksanaan akikah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak yang dianjurkan dalam ajaran Islam.
Ilustrasi pelaksanaan akikah sebagai bentuk rasa syukur atas kelahiran anak yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

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PONTIANAK POST – Tidak semua orang mendapatkan akikah ketika masih kecil. Ada yang karena keterbatasan ekonomi orang tua, ada pula yang belum mengetahui apakah dirinya sudah diakikahi atau belum.

Ketika beranjak dewasa dan memiliki kemampuan finansial sendiri, muncul pertanyaan: apakah seseorang boleh mengakikahi dirinya sendiri jika orang tuanya belum melaksanakan akikah saat ia masih kecil?

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Persoalan ini ternyata menjadi salah satu pembahasan fikih yang memiliki perbedaan pendapat di kalangan ulama.

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Dalam artikel di Rumaysho yang ditulis Muhammad Abduh Tuasikal, dijelaskan bahwa para ulama berbeda pandangan mengenai hukum mengakikahi diri sendiri setelah dewasa. Perbedaan tersebut salah satunya berkaitan dengan hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu'alaihiwasallam pernah mengakikahi dirinya sendiri setelah diangkat menjadi nabi.

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Hadis Nabi Mengakikahi Diri Sendiri Dinilai Lemah

Salah satu hadis yang sering dijadikan pembahasan dalam persoalan ini berbunyi bahwa Nabi Muhammad shallallahu'alaihiwasallam mengakikahi dirinya sendiri setelah diutus sebagai nabi.

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Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Namun, sejumlah ulama hadis menilai riwayat tersebut tidak sahih.

Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menyebut hadis tersebut batil. Al-Baihaqi juga menilainya sebagai hadis munkar. Salah satu perawi dalam jalur hadis tersebut, Abdullah bin Muharrar, dinilai lemah oleh para ulama hadis.

Karena itu, hadis tersebut tidak dapat dijadikan landasan yang kuat untuk menyimpulkan bahwa seseorang dianjurkan mengakikahi dirinya sendiri setelah dewasa.

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Ada Ulama yang Membolehkan Akikah Diri Sendiri

Meski hadis tentang Nabi mengakikahi diri sendiri dinilai lemah, sejumlah ulama tetap memberikan ruang bagi seseorang untuk mengakikahi dirinya sendiri apabila belum mendapatkan akikah ketika kecil.

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Editor : Silvina
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