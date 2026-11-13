Siapa Saja yang Boleh Makan Daging Akikah? Simak Penjelasan Ulama





PONTIANAK POST – Daging akikah umumnya dibagikan kepada keluarga, kerabat, tetangga, dan masyarakat yang membutuhkan. Namun, muncul pertanyaan yang cukup sering diperbincangkan, apakah orang tua atau keluarga yang menyelenggarakan akikah juga boleh menikmati daging tersebut?

Dalam ajaran Islam, orang yang menyelenggarakan akikah ternyata diperbolehkan ikut memakan dagingnya. Sebagian lainnya dapat dibagikan sebagai hadiah kepada kerabat dan sahabat, serta disedekahkan kepada orang miskin.

Advertisement Penjelasan tersebut disampaikan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ulama pakar fiqh dari Arab Saudi dalam fatwanya yang dikutip Muhammad Abduh Tuasikal melalui artikel di Rumaysho.

Menurut penjelasan tersebut, tidak ada ketentuan khusus mengenai persentase pembagian daging akikah. Pembagiannya dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kemudahan masing-masing keluarga.

Advertisement Tidak Ada Ketentuan Persentase Pembagian Daging Akikah

Dalam fatwanya, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa daging akikah boleh dimakan sendiri, dihadiahkan kepada orang lain, maupun disedekahkan.

Berikut kutipan fatwa beliau :

"Hendaknya daging akikah dimakan sebagiannya. Sebagiannya lagi dihadiahkan dan disedekahkan. Tidak ada ketentuan kadar tertentu yang harus diikuti dalam pembagian tersebut. Seseorang dapat memakan sesuai kemudahan, menghadiahkan sesuai kemudahan, dan menyedekahkan sesuai kemudahan."

Dalam penjelasan tersebut, tidak ada kewajiban membagi daging akikah dengan persentase tertentu, misalnya sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk hadiah, dan sepertiga untuk sedekah.

Keluarga yang melaksanakan akikah dapat mengatur pembagiannya sesuai kebutuhan. Namun, ada satu hal yang perlu diperhatikan, yakni orang miskin tetap harus mendapatkan bagian dari daging akikah tersebut.