Jangan Sampai Salah Hitung! Begini Menentukan Hari Ketujuh untuk Akikah Bayi





PONTIANAK POST – Pelaksanaan akikah dianjurkan pada hari ketujuh setelah kelahiran bayi. Namun, masih banyak orang tua yang bertanya-tanya bagaimana cara menghitung hari ketujuh tersebut, terutama jika bayi lahir pada pagi, sore, atau malam hari.

Ternyata, waktu kelahiran bayi berpengaruh terhadap perhitungan hari pelaksanaan akikah. Mayoritas ulama berpendapat bahwa apabila bayi lahir pada siang hari, tanggal kelahirannya sudah masuk dalam hitungan tujuh hari.

Advertisement Sebaliknya, jika bayi lahir pada malam hari, perhitungan hari pertama dimulai pada hari berikutnya.

Penjelasan mengenai hal ini disampaikan Muhammad Abduh Tuasikal di laman Rumaysho yang membahas perhitungan hari ketujuh untuk waktu akikah.

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Dalam pembahasan fikih, mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu siang pada hari kelahiran bayi sudah menjadi awal perhitungan tujuh hari.

Artinya, apabila seorang bayi lahir pada Senin pagi atau siang, maka hari Senin tersebut sudah dihitung sebagai hari pertama. Dengan demikian, pelaksanaan akikah dapat dilakukan pada Ahad, tepat tujuh hari berdasarkan hitungan tersebut.

Sebagai contoh, bayi lahir pada Senin pukul 06.00. Hari kelahirannya langsung masuk hitungan pertama, sehingga hari ketujuh jatuh pada Ahad.

Bayi Lahir Malam, Hitungan Dimulai Besoknya

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Berbeda dengan bayi yang lahir pada siang hari, apabila kelahiran terjadi pada malam hari, maka hari kelahiran tidak dimasukkan dalam hitungan tujuh hari.

Perhitungan dimulai pada hari berikutnya.

Misalnya, seorang bayi lahir pada Senin pukul 18.00. Karena lahir pada malam hari, hitungan hari pertama dimulai pada Selasa.