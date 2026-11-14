Gus Mus Kritik Kiai Jadi Juru Bicara Kampanye, Sebut Peran Ulama Bisa Mengalami Kemunduran

PONTIANAK POST – KH Mustofa Bisri atau Gus Mus menyoroti perubahan peran kiai di tengah modernisasi pesantren.

Ia mengingatkan bahwa perkembangan sistem pendidikan dan pengelolaan lembaga jangan sampai membuat kiai kehilangan fungsi utamanya sebagai pendidik serta pembimbing masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan Gus Mus dalam ceramah yang diunggah melalui kanal YouTube NU Online.

Advertisement Ia menjelaskan bahwa dahulu hampir seluruh urusan pesantren berada di bawah tanggung jawab kiai. Namun, seiring perkembangan zaman, pengelolaan lembaga mulai dibagi kepada sejumlah pihak.

Kini, madrasah memiliki kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar ditangani para guru, sementara urusan kelembagaan dijalankan pengurus yayasan.

Advertisement Gus Mus menggambarkan perubahan tersebut sebagai tantangan bagi keberadaan kiai di lingkungan pesantren.

“Jadi satu-satunya fungsi mereka sekarang cuma buat ngajarin masyarakat. Kalau kiai sudah enggak ngajarin atau ngelakuin apa-apa lagi, ya enggak ada fungsinya,” ujar Gus Mus dalam ceramah.

Gus Mus Soroti Pergeseran Peran Kiai di Pesantren

Menurut Gus Mus, modernisasi membuat sejumlah pekerjaan yang sebelumnya ditangani langsung oleh kiai kini dijalankan oleh struktur organisasi pesantren.

Ia menjelaskan, “Dulu semuanya diurus sama kiai. Tapi setelah maju, ada madrasah, ada kepala sekolah juga. Madrasah punya kepala sekolah sendiri yang ngejalanin.”

Keberadaan sistem pengelolaan yang lebih terstruktur memang mengubah pola kerja pesantren. Namun, Gus Mus mengingatkan agar perubahan tersebut tidak membuat kiai kehilangan ruang pengabdian.