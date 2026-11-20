Hujan membasahi bumi dan menyuburkan tanah, menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahuwata’ala sebagaimana dijelaskan dalam Alquran. (DOK PONTIANAK POST)

PONTIANAK POST – Hujan bukan sekadar fenomena alam yang membuat tanah kembali basah dan tanaman tumbuh subur. Dalam Alquran, turunnya hujan juga menjadi salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahuwata’ala dalam menghidupkan kembali makhluk yang telah mati pada hari kiamat.

Melalui air hujan, bumi yang sebelumnya kering dan tandus dapat kembali menghijau. Tanaman tumbuh, berbagai buah dihasilkan, dan kehidupan kembali terlihat di tanah yang sebelumnya seolah tidak memiliki kehidupan.

Peristiwa tersebut menjadi permisalan yang dapat direnungkan manusia tentang kekuasaan Allah Subhanahuwata’ala membangkitkan manusia setelah kematian.

Dalam pembahasan yang dimuat Rumaysho.com, sejumlah ayat Alquran menjelaskan bagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati dengan menurunkan air dari langit. Peristiwa itu sekaligus menjadi gambaran tentang terjadinya kebangkitan pada hari kiamat.

Hujan Menjadi Bukti Kekuasaan Allah

Salah satu ayat yang menjelaskan hikmah tersebut terdapat dalam Surah An-Nahl ayat 65. Allah Subhanahuwata’ala berfirman:

وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ الْسَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya: "Dan Allah menurunkan dari langit air (hujan) dan dengan air itu dihidupkan-Nya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mendengarkan (pelajaran)." (QS. An-Nahl: 65).

Ayat ini memperlihatkan bagaimana bumi yang sebelumnya mati karena kekeringan dapat kembali hidup setelah mendapatkan air hujan.

Peristiwa tersebut bukan hanya menunjukkan kebesaran Allah dalam mengatur alam semesta, tetapi juga menjadi pelajaran bahwa menghidupkan kembali manusia setelah kematian bukanlah sesuatu yang mustahil bagi-Nya.

Allah Menghidupkan Bumi, Seperti Itulah Kebangkitan

Gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan hujan dengan hari kebangkitan juga terdapat dalam Surah Al-A'raf ayat 57.

Allah Subhanahuwata’ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran." (QS. Al-A'raf: 57).

Ayat tersebut secara langsung memberikan perumpamaan tentang proses kebangkitan manusia. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan tanah tandus melalui air hujan, demikian pula Allah berkuasa membangkitkan manusia yang telah meninggal dunia.

Bumi yang Subur Mengingatkan Manusia pada Hari Akhir

Gambaran serupa juga dijelaskan dalam Surah Fushshilat ayat 39.

وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa engkau melihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. Fushshilat: 39).

Ayat ini menegaskan bahwa kemampuan Allah menghidupkan bumi yang kering merupakan bukti kekuasaan-Nya untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal.

Hal serupa juga disebutkan dalam Surah Qaaf ayat 11:

وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

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Artinya:"Dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Seperti itulah terjadinya kebangkitan." (QS. Qaaf: 11).

Hujan Mengandung Pelajaran bagi Kehidupan

Berbagai ayat tersebut mengingatkan manusia agar tidak hanya melihat hujan dari manfaatnya bagi kebutuhan sehari-hari, pertanian, maupun lingkungan.

Di balik turunnya air dari langit, terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahuwata’ala yang dapat menjadi bahan renungan tentang kehidupan dan kematian.

Bumi yang semula kering dapat kembali subur setelah diguyur hujan. Demikian pula manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali atas kehendak Allah pada hari kiamat.