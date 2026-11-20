Penyakit Ain Benarkah Ada? Ini Penjelasan Hadis Rasulullah tentang Bahaya Pandangan Mata
PONTIANAK POST – Penyakit ain mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang. Dalam ajaran Islam, ain merupakan gangguan yang berkaitan dengan pandangan mata seseorang dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap orang yang dipandang.
Ain bukan sekadar istilah yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaannya disebutkan secara tegas dalam hadis Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam.
Lantas, apa sebenarnya penyakit ain dan benarkah pandangan mata seseorang bisa menyebabkan orang lain mengalami gangguan?
Dalam penjelasan yang dimuat Muslim.or.id, ain diartikan sebagai gangguan yang ditimbulkan seseorang melalui pandangannya terhadap orang lain.
Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan pengertian tersebut:
إصابة العائن غيرَه بعينه
Baca Juga: Sudah Berusaha tapi Belum Berhasil? Ustaz Abdul Somad Ingatkan Pentingnya Tawakal dan Husnuzan
Artinya: "Seseorang yang memandang dapat menimbulkan gangguan pada orang yang dipandangnya."
Penjelasan ini menunjukkan bahwa ain berkaitan dengan pengaruh pandangan mata yang dapat menimbulkan gangguan terhadap orang lain.
Rasulullah Menegaskan Ain Itu Nyata
Baca Juga: Hujan Bukan Sekadar Rezeki, Alquran Ungkap Tanda Kekuasaan Allah Membangkitkan Orang Mati
Keberadaan penyakit ain ditegaskan dalam hadis Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam yang diriwayatkan Imam Muslim.