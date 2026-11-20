PONTIANAK POST – Penyakit ain mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang. Dalam ajaran Islam, ain merupakan gangguan yang berkaitan dengan pandangan mata seseorang dan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap orang yang dipandang.

Ain bukan sekadar istilah yang berkembang di tengah masyarakat. Keberadaannya disebutkan secara tegas dalam hadis Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam.

Advertisement Lantas, apa sebenarnya penyakit ain dan benarkah pandangan mata seseorang bisa menyebabkan orang lain mengalami gangguan?

Dalam penjelasan yang dimuat Muslim.or.id, ain diartikan sebagai gangguan yang ditimbulkan seseorang melalui pandangannya terhadap orang lain.

Advertisement Syaikh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan pengertian tersebut:

إصابة العائن غيرَه بعينه

Artinya: "Seseorang yang memandang dapat menimbulkan gangguan pada orang yang dipandangnya."

Penjelasan ini menunjukkan bahwa ain berkaitan dengan pengaruh pandangan mata yang dapat menimbulkan gangguan terhadap orang lain.

Rasulullah Menegaskan Ain Itu Nyata

Keberadaan penyakit ain ditegaskan dalam hadis Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam yang diriwayatkan Imam Muslim.