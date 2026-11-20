PONTIANAK POST – Penyakit ain dalam ajaran Islam tidak hanya dikaitkan dengan rasa iri dan dengki. Pandangan penuh kekaguman terhadap kelebihan seseorang juga dapat menjadi salah satu penyebabnya apabila tidak disertai doa memohon keberkahan.

Karena itu, umat Islam dianjurkan menjaga hati dan membiasakan diri mendoakan kebaikan ketika melihat sesuatu yang membuat kagum, baik berupa kecantikan, kesehatan, kekayaan, maupun keberhasilan orang lain.

Advertisement Dalam pembahasan yang dimuat Muslim.or.id, dijelaskan bahwa salah satu sebab terjadinya ain adalah hasad atau perasaan iri dan dengki terhadap nikmat yang dimiliki orang lain.

Penjelasan Al Lajnah Ad Daimah menyebutkan bahwa setiap orang yang menyebabkan ain memiliki sifat hasad, tetapi tidak semua orang yang hasad menyebabkan ain.

Advertisement Hal ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahuwata’ala dalam Surah Al-Falaq ayat 5:

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Artinya: "Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki." (QS. Al-Falaq: 5).

Ayat tersebut mengajarkan umat Islam untuk memohon perlindungan Allah dari keburukan sifat dengki.

Pandangan Kagum Juga Bisa Menjadi Penyebab

Selain hasad, pandangan kagum yang tidak disertai doa keberkahan juga dapat menyebabkan ain.