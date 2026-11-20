PONTIANAK POST – Penyakit ain selama ini lebih sering dikaitkan dengan gangguan yang menimpa manusia akibat pandangan mata orang lain. Namun, dalam penjelasan sejumlah ulama, gangguan ain juga dapat mengenai benda mati, termasuk harta benda yang dimiliki seseorang.

Hal ini mungkin terdengar tidak biasa. Sebab, ain umumnya dikenal sebagai gangguan yang berhubungan dengan pandangan seseorang terhadap orang lain.

Advertisement Namun, pembahasan mengenai ain pada benda mati juga memiliki landasan dalam penjelasan ulama, salah satunya berkaitan dengan ayat Alquran yang mengajarkan manusia mengingat Allah ketika merasa kagum terhadap harta dan nikmat yang dimiliki.

Dalam pembahasan yang dimuat Muslim.or.id, dijelaskan bahwa benda mati juga dapat terkena ain. Dampaknya dapat berupa kerusakan atau kehancuran atas izin Allah Subhanahuwata’ala.

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Salah satu dalil yang menjadi pembahasan mengenai hal tersebut terdapat dalam Surah Al-Kahfi ayat 39.

Allah Subhanahuwata’ala berfirman:

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Artinya: "Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan, 'Masyaallah, laa quwwata illaa billaah (Sungguh, atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)'." (QS. Al-Kahfi: 39).

Ayat tersebut merupakan bagian dari kisah dua orang pemilik kebun. Salah satunya memiliki kekayaan dan kebun yang subur, tetapi kurang menyadari bahwa seluruh nikmat tersebut berasal dari Allah.