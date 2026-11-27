PONTIANAK POST – Pinjaman online (pinjol) kerap menjadi jalan pintas bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Proses pengajuan yang mudah dan pencairan relatif singkat membuat layanan ini banyak diminati. Namun, di balik kemudahannya, ada persoalan hukum Islam yang perlu diperhatikan, terutama terkait bunga dan keuntungan dari transaksi utang-piutang.

Dilansir dari laman MUI Digital, dalam Islam pinjam-meminjam pada dasarnya merupakan akad ta'awun atau tolong-menolong antarsesama. Karena itu, transaksi utang tidak semestinya dijadikan sarana untuk mengambil keuntungan dari pihak yang membutuhkan bantuan.

Advertisement Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui keputusan Ijtima Ulama pada November 2021 menegaskan bahwa segala bentuk pengambilan keuntungan dari akad pinjam-meminjam, baik secara daring maupun langsung, hukumnya haram karena termasuk riba.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan mengenai hukum pinjaman online menurut Islam. Artinya, persoalan utama bukan terletak pada penggunaan teknologi untuk meminjam uang, melainkan pada akad dan mekanisme transaksi yang diterapkan.

Advertisement MUI menjelaskan, prinsip pinjam-meminjam dalam Islam sejalan dengan firman Allah Subhanahuwata'ala dalam Alquran Surah Al-Hadid ayat 11.

Ayat tersebut menjelaskan tentang anjuran memberikan pinjaman yang baik, dengan balasan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahuwata'ala.

Prinsip tolong-menolong juga ditegaskan melalui hadis Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah. Hadis tersebut menerangkan bahwa siapa pun yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, Allah akan meringankan kesulitannya pada hari kiamat.

Ancaman kepada Peminjam Juga Diharamkan

Selain persoalan bunga, terdapat ketentuan lain yang perlu diperhatikan dalam transaksi pinjaman online. MUI menegaskan, memberikan ancaman fisik maupun membuka rahasia atau aib seseorang yang tidak mampu membayar utang hukumnya haram.

Dengan demikian, pihak pemberi pinjaman tidak dibenarkan menggunakan intimidasi atau mempermalukan peminjam ketika menghadapi keterlambatan pembayaran.