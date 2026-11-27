PONTIANAK POST – Mata uang kripto atau cryptocurrency semakin dikenal sebagai aset digital yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi dan investasi. Namun, bagi umat Islam, muncul pertanyaan penting: apakah Bitcoin dan mata uang kripto lainnya diperbolehkan menurut syariat Islam?

Persoalan ini ternyata tidak cukup dijawab dengan menyebut kripto sebagai sesuatu yang halal atau haram. Ada sejumlah pertimbangan yang perlu diperhatikan, terutama tujuan penggunaan dan aktivitas yang dilakukan menggunakan teknologi tersebut.

Advertisement Dalam artikel yang diterbitkan Muhammadiyah melalui Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat saat itu, Fahmi Salim, menjelaskan bahwa teknologi kripto pada dasarnya bersifat bebas nilai.

Artinya, teknologi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang halal maupun haram. Penentuan hukumnya bergantung pada produk, jasa, dan aktivitas yang dihasilkan melalui pemanfaatannya.

Advertisement "Teknologi 'kripto' ini sebetulnya adalah bebas nilai. Kalau digunakan untuk melahirkan produk yang haram atau jasa yang haram, maka produknya haram. Kalau digunakan untuk menghasilkan yang halal maka produknya bisa tetap halal," jelas Fahmi.

Ulama Berhati-hati Menentukan Hukum Kripto

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Menurut Fahmi, mata uang kripto merupakan persoalan baru dalam dunia Islam. Kompleksitas teknologi dan mekanisme penggunaannya membuat para ahli fikih tidak terburu-buru menetapkan hukum.

Ia menyebut belum adanya fatwa khusus yang dapat dijadikan pedoman bersama di dunia Islam pada saat itu.

Kondisi tersebut membuat kajian mengenai aset digital membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam, bukan sekadar melihat popularitas atau perkembangan teknologi.

Fahmi juga berharap Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah semakin aktif mengkaji persoalan kontemporer, termasuk memberikan panduan keagamaan mengenai mata uang kripto.