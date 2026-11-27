PONTIANAK POST – Investasi mata uang kripto seperti Bitcoin menawarkan peluang keuntungan dari perubahan harga aset digital. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat risiko besar yang perlu dipahami umat Islam, salah satunya berkaitan dengan unsur gharar dalam transaksi.

Dalam fikih Islam, gharar merupakan kondisi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Unsur ini menjadi salah satu persoalan yang diperhatikan ulama ketika membahas hukum mata uang kripto.

Advertisement Pada 28 Desember 2017, lembaga fatwa Darul Ifta Al-Azhar Mesir mengeluarkan hasil kajian yang menetapkan Bitcoin haram secara syariat. Salah satu pertimbangannya adalah adanya unsur gharar dalam transaksi mata uang digital tersebut.

Ketidakpastian transaksi menjadi perhatian karena nilai aset kripto dapat berubah secara tajam dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat investor berpotensi memperoleh keuntungan besar, tetapi juga menghadapi kemungkinan kerugian yang tidak sedikit.

Advertisement Bitcoin Memiliki Dua Ketentuan dalam Catatan MUI

Persoalan hukum Bitcoin juga pernah dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Januari 2018.

Dalam pembahasan yang dimuat pada artikel Muhammadiyah, terdapat dua ketentuan mengenai penggunaan Bitcoin.

Pertama, Bitcoin dapat berstatus mubah apabila digunakan sebagai alat tukar oleh kedua pihak yang bertransaksi dan sama-sama menerima.

Baca Juga: Ini Tujuh Amalan Berpahala Seperti Ibadah Haji yang Bisa Dilakukan Setiap Hari

Kedua, Bitcoin dinilai haram apabila digunakan sebagai instrumen investasi dalam pandangan yang dijelaskan pada catatan tersebut.

Perbedaan ketentuan ini menunjukkan bahwa tujuan penggunaan dan karakteristik transaksi menjadi aspek penting dalam pembahasan hukum aset kripto.