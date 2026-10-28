Kumpulan Pantun Memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026

Tariyah, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat





Karya: Tariyah, S.Pd.I., M.H.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat

1.

Advertisement Main ke hutan jati bersama ayahanda

Berangkat dari rumah di hari Selasa

Semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda

Momen bersejarah mempersatukan bangsa

2.

Merah dan putih warna bendera pusaka

Hijau dan kuning warna puncak gapura

Mari gembira merayakan Sumpah Pemuda

Pemuda berdaya saing, Indonesia jaya

Advertisement 3.

Pergi wisata ke Pulau Dewata

Menikmati pantai berjalan kaki

Sumpah Pemuda sungguh istimewa

Perpaduan semangat menjaga negeri

4.

Tenun dan batik bermotif Sidomukti

Dipakai paduka berpadu dengan wastra

Semangat patriotik, gigih, berempati

Itulah kepribadian pemuda Indonesia

5.

Pasang lentera di dekat bebatuan

Senja temaram menyentuh tanah

Bersama pemuda jaga persatuan

Adat budaya dijaga agar tak punah

6.

Mahligai bangsawan terukir dari batu

Tinggi membumbung, ada pintu rahasia

Tumpah darah, bangsa, dan tanah air yang satu

Menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia

7.

Duduk berdua di pinggir telaga

Sekumpulan punai melihat angsa

Pemuda tangguh warisan berharga

Jaga persatuan, junjung budaya bangsa

8.

Gula batu boleh diseduh

Tanam selada sampai tumbuh

Bersatu kita teguh

Bersama pemuda Indonesia tangguh

9.

Negeri Belanda negeri yang asing

Pernah menjajah bangsa Indonesia

Pemuda pemimpin berdaya saing

Kreativitas dukung pembangunan bangsa

10.

Berangkat sekolah mengayuh sepeda

Melihat kulminasi Kota Khatulistiwa

Tingkatkan peran kepemimpinan pemuda

Berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa

11.

Kacang kecipir jadikan lalapan

Tambah minuman dan kue sebagai kudapan

Pemuda hadir membawa perubahan

Semangat perubahan membangun peradaban

12.

Sungguh kesatria para Pandawa

Ke medan perang memakai kuda

Pemuda Indonesia sangat istimewa

Tangguh berjuang tak kenal menyerah

13.

Kibar bendera di tengah gurun

Dalam perjalanan malam purnama

Semangat persatuan tak boleh turun

Tak lekang zaman nilai dan makna

14.

Membawa bekal, jemput ke terminal

Beli oleh-oleh bingke berendam

Berpikir lokal, bertindak global

Kreativitas pemuda tak pernah padam

15.

Tambat di dermaga kapal pinisi

Semua armada membawa permadani

Pemuda hebat bangun sinergi dan kolaborasi

Inovasi generasi muda selera terkini

16.

Sungguhlah asyik duduk di kereta

Keretanya baru membawa bendera

Semangat Hari Sumpah Pemuda

Pemuda maju, berdaulat, dan sejahtera

17.

Membawa sepeda ke kantor kecamatan

Di tengah jalan berjumpa Pak Lurah

Pemuda bersatu kawal kemerdekaan

Membangun peradaban tak lupa sejarah

18.

Makan ikan bakar, lalap daun selada

Cahayanya remang di rumah mertua

Sukarno berkata, “Berikan aku sepuluh pemuda

Niscaya akan aku guncang dunia”

19.

Bulan purnama menerangi malam

Gelap gulita hilang, terang pun datang

Pahlawan berjuang siang dan malam

Pemuda bersatu hidup berkasih sayang

20.

Tampan rupawan si putra bangsawan

Terpikat gadis berkebaya tidak berdandan

Pahlawan berjuang mewujudkan kemerdekaan

Pemuda berjuang memberi karya dan teladan

21.

Berakit-rakit pergi ke hulu

Berenang-renang pergi ke tepian

Pemuda bersinergi, bersatu padu

Produktif berkarya mengisi kemerdekaan

22.

Bendera Merah Putih teruslah berkibar

Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya

Dari perjuangan pemuda kita belajar

Menjaga persatuan, produktif berkarya

23.

Rajin berolahraga dan minum jamu

Agar badan semakin kuat dan sehat

Nusantara Baru, Indonesia Maju

Pemuda tangguh, Indonesia bermartabat

24.

Habis salat Jumat membeli surat kabar

Hari Minggu membeli perhiasan emas

Semangat pemuda teruslah berkobar

Untuk Indonesia maju, Indonesia Emas

25.

Pergi ke sawah membuat sumur

Tanamkan ketela dan juga pepaya

Kalau ingin Indonesia semakin makmur

Pemuda beretika, berkarya, dan berbudaya

26.

Anak nelayan menangkap ikan

Membawa perahu dan jaring pukat

Pemuda berjuang mengisi kemerdekaan

Dengan cipta dan karya yang bermanfaat

27.

Anak menjangan tertancap pisau belati

Masuk ke hutan rimba kencang berlari

Jangan dulu teriak “Merdeka atau Mati”

Jika belum memberi karya pada negeri

28.

Kalaulah lada pedaskan rasa

Tentulah gula dirindukan lidah

Pemuda Indonesia pemersatu bangsa

Negeri makmur sentosa, bumi bertuah

29.

Mengangkat batu sampai berpeluh

Membersihkan tangan sampai ke badan

Pemuda bersatu, Indonesia tangguh

Hargai perbedaan, semangat persatuan

30.

Burung kenari hinggap di musala

Warnanya merah sungguh menawan

Pemuda beda pilihan tidak masalah

Asal tetap menjaga rasa persatuan

31.

Lama berjalan terasa lelah dan pusing

Mengitari gunung sampai mendekati tebing

Pahlawan berjuang dengan bambu runcing

Pemuda berjuang agar Indonesia tangguh bersaing

32.