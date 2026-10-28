Kumpulan Pantun Memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2026
Karya: Tariyah, S.Pd.I., M.H.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat
1.
Main ke hutan jati bersama ayahanda
Berangkat dari rumah di hari Selasa
Semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda
Momen bersejarah mempersatukan bangsa
2.
Merah dan putih warna bendera pusaka
Hijau dan kuning warna puncak gapura
Mari gembira merayakan Sumpah Pemuda
Pemuda berdaya saing, Indonesia jaya
3.
Pergi wisata ke Pulau Dewata
Menikmati pantai berjalan kaki
Sumpah Pemuda sungguh istimewa
Perpaduan semangat menjaga negeri
4.
Tenun dan batik bermotif Sidomukti
Dipakai paduka berpadu dengan wastra
Semangat patriotik, gigih, berempati
Itulah kepribadian pemuda Indonesia
5.
Pasang lentera di dekat bebatuan
Senja temaram menyentuh tanah
Bersama pemuda jaga persatuan
Adat budaya dijaga agar tak punah
6.
Mahligai bangsawan terukir dari batu
Tinggi membumbung, ada pintu rahasia
Tumpah darah, bangsa, dan tanah air yang satu
Menjunjung tinggi bahasa persatuan Indonesia
7.
Duduk berdua di pinggir telaga
Sekumpulan punai melihat angsa
Pemuda tangguh warisan berharga
Jaga persatuan, junjung budaya bangsa
8.
Gula batu boleh diseduh
Tanam selada sampai tumbuh
Bersatu kita teguh
Bersama pemuda Indonesia tangguh
9.
Negeri Belanda negeri yang asing
Pernah menjajah bangsa Indonesia
Pemuda pemimpin berdaya saing
Kreativitas dukung pembangunan bangsa
10.
Berangkat sekolah mengayuh sepeda
Melihat kulminasi Kota Khatulistiwa
Tingkatkan peran kepemimpinan pemuda
Berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa
11.
Kacang kecipir jadikan lalapan
Tambah minuman dan kue sebagai kudapan
Pemuda hadir membawa perubahan
Semangat perubahan membangun peradaban
12.
Sungguh kesatria para Pandawa
Ke medan perang memakai kuda
Pemuda Indonesia sangat istimewa
Tangguh berjuang tak kenal menyerah
13.
Kibar bendera di tengah gurun
Dalam perjalanan malam purnama
Semangat persatuan tak boleh turun
Tak lekang zaman nilai dan makna
14.
Membawa bekal, jemput ke terminal
Beli oleh-oleh bingke berendam
Berpikir lokal, bertindak global
Kreativitas pemuda tak pernah padam
15.
Tambat di dermaga kapal pinisi
Semua armada membawa permadani
Pemuda hebat bangun sinergi dan kolaborasi
Inovasi generasi muda selera terkini
16.
Sungguhlah asyik duduk di kereta
Keretanya baru membawa bendera
Semangat Hari Sumpah Pemuda
Pemuda maju, berdaulat, dan sejahtera
17.
Membawa sepeda ke kantor kecamatan
Di tengah jalan berjumpa Pak Lurah
Pemuda bersatu kawal kemerdekaan
Membangun peradaban tak lupa sejarah
18.
Makan ikan bakar, lalap daun selada
Cahayanya remang di rumah mertua
Sukarno berkata, “Berikan aku sepuluh pemuda
Niscaya akan aku guncang dunia”
19.
Bulan purnama menerangi malam
Gelap gulita hilang, terang pun datang
Pahlawan berjuang siang dan malam
Pemuda bersatu hidup berkasih sayang
20.
Tampan rupawan si putra bangsawan
Terpikat gadis berkebaya tidak berdandan
Pahlawan berjuang mewujudkan kemerdekaan
Pemuda berjuang memberi karya dan teladan
21.
Berakit-rakit pergi ke hulu
Berenang-renang pergi ke tepian
Pemuda bersinergi, bersatu padu
Produktif berkarya mengisi kemerdekaan
22.
Bendera Merah Putih teruslah berkibar
Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya
Dari perjuangan pemuda kita belajar
Menjaga persatuan, produktif berkarya
23.
Rajin berolahraga dan minum jamu
Agar badan semakin kuat dan sehat
Nusantara Baru, Indonesia Maju
Pemuda tangguh, Indonesia bermartabat
24.
Habis salat Jumat membeli surat kabar
Hari Minggu membeli perhiasan emas
Semangat pemuda teruslah berkobar
Untuk Indonesia maju, Indonesia Emas
25.
Pergi ke sawah membuat sumur
Tanamkan ketela dan juga pepaya
Kalau ingin Indonesia semakin makmur
Pemuda beretika, berkarya, dan berbudaya
26.
Anak nelayan menangkap ikan
Membawa perahu dan jaring pukat
Pemuda berjuang mengisi kemerdekaan
Dengan cipta dan karya yang bermanfaat
27.
Anak menjangan tertancap pisau belati
Masuk ke hutan rimba kencang berlari
Jangan dulu teriak “Merdeka atau Mati”
Jika belum memberi karya pada negeri
28.
Kalaulah lada pedaskan rasa
Tentulah gula dirindukan lidah
Pemuda Indonesia pemersatu bangsa
Negeri makmur sentosa, bumi bertuah
29.
Mengangkat batu sampai berpeluh
Membersihkan tangan sampai ke badan
Pemuda bersatu, Indonesia tangguh
Hargai perbedaan, semangat persatuan
30.
Burung kenari hinggap di musala
Warnanya merah sungguh menawan
Pemuda beda pilihan tidak masalah
Asal tetap menjaga rasa persatuan
31.
Lama berjalan terasa lelah dan pusing
Mengitari gunung sampai mendekati tebing
Pahlawan berjuang dengan bambu runcing
Pemuda berjuang agar Indonesia tangguh bersaing
32.
Berburu ke hutan, ke padang rumput
Membawa bekal nasi dan ayam opor
Semangat persatuan jangan pernah surut
Generasi muda harus menjadi pelopor