Penggalangan Dana dari BAF Lions Run

PONTIANAK – BAF Lions Run Indonesia digelar kembali tahun ini. Dimulai sejak tahun 2019 dengan tema setiap tahun berbeda-beda. Tahun ini mengusung tema “Run Again The Hunger”.

Ketua Daerah 5C Distrik 307 B1 Lions Club mengatakan BAF Lions Run yang digelar oleh Yayasan Lions Indonesia (YLI) sejak tahun 2019 dengan tema setiap tahun berbeda-beda. Ada lima fokus dari Lions Clubs International yaitu Childhood Cancer, Vision, Diabetes, Environment, and Relieving the Hunger.

“Tahun ini temanya Run Against Hunger,” kata Sutrisno di Pontianak, kemarin.

Ia menjelaskan BAF Lions Run digelar secara offline dan virtual. Khusus offline digelar BSD City, Jakarta. Sedangkan virtual terdapat kategori 21 Km multiple race, 42 Km multiple race dan 100 Km multiple race. Khusus virtual nilai pendaftaran sebesar Rp200 ribu. Peserta akan mendapatkan jersey serta finished medals.

Lanjut Sutrisno, dari uang pendaftaran itu peserta sudah berkontribusi dalam acara sosial. Hasil donasi yang terkumpul pada akhir kegiatan akan digunakan dalam program YLI bersama dengan Perkumpulan Lions Indonesia Multi Distrik 307 Indonesia serta Yayasan Lions

Mengabdi Indonesia untuk mengumpulkan dan mendistribusi kebutuhan makanan pokok, pemberian

makan-siap santap, dan/atau edukasi terkait konsumsi makanan bernutrisi kepada anak-anak yang

berasal dari keluarga tidak mampu.

Sutrisno menambahkan pihaknya terus mensosialisasikan program ini agar semakin ramai peserta yang ikut. Sebab kaya Sutrisno, selain event ini mendorong hidup sehat juga untuk penggalangan dana dalam program sosial. Apalagi peserta yang ikut juga diharuskan berlari tapi juga bisa berjalan kaki.

“Hari ini (Minggu.red), kami ada 60 orang yang ikut untuk sosialisasi kegiatan ini. Acara hari ini kolaborasi dengan Indorunner pontianak,” jelas Sutrisno.

Sementara itu pendaftaran untuk seluruh kategori yang ada dapat dilakukan secara online melalui website baflionsrun.id. (mse)