Kapolres Buka Suara Terkait Video Pemukulan di Mapolsek Sungai Raya

BENGKAYANG – Kapolres Bengkayang, AKBP Bayu Suseno, buka suara terkait pemberitaan yang beberapa waktu yang lalu, yang telah beredar di media sosial. Penjelasan tersebut yakni mengenai video tentang pemukulan yang dilakukan oleh tiga orang terhadap satu dari lima orang, yang diduga pelaku percobaan pencurian dengan pemberatan.

Diketahui, dalam video yang beredar di dunia maya tersebut tergambar suasana di lingkungan Polsek Sungai Raya Kepulauan. Mengenai hal tersebut, Kapolres memastikan pihak Polres Bengkayang telah melakukan investigasi dan telah mendapat titik terang akan kasus tersebut.

“Pertama bahwa benar lokasi kejadian pemukulan tersebut berada di ruang tamu atau lobi Polsek Sungai Raya Kepulauan dan terjadi pada Hari Senin (10/4) sekira jam 02.15 WIB. Pelaku pemukulan berinisial AN dan AL. Sedangkan untuk pelaku yang merekam adalah AS,” jelas Kapolres, Rabu (26/4) di Bengkayang.

Ketiga, pelaku, sambung Kapolres, merupakan warga masyarakat Desa Rukma Jaya. Sedangkan AL, menurutnya, diketahui merupakan oknum kepala desa setempat.

Kapolres juga menjelaskan bahwa dalam video penganiayaan tersebut, AN yang memakai baju atau kaos berwarna biru muda tidak berlengan, melakukan penganiayaan terhadap WS. Sedangkan AL yang memakai baju berwarna putih, dijelaskan dia, melakukan penganiayaan terhadap AL.

Sementara terkait informasi adanya keterlibatan anggota Polsek Sungai Raya Kepulauan yang melakukan pemukulan, Polres telah melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap Bripda AR dan Aipda F.

“Masih didalami, namun apabila hasil pemeriksaan terbukti mereka melakukan pemukulan, maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Kapolres juga membeberkan kronologi kejadian tersebut berawal pada Minggu (9/4), sekira pukul 22.00 WIB. Kala itu, menurut Kapolres, telah terjadi aksi pencurian dengan pemberatan di Dusun Bakti, Desa Rukma Jaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, yang dilakukan oleh lima orang pria berinisial AZ, MW, AA, DI, dan KU.

“Kemudian pada Senin (10/4) sekira pukul 02.15 WIB, AL, AS, dan AN bersama delapan orang lainnya membawa orang yang diduga sebagai pelaku percobaan pencurian tersebut ke Polsek Sungai Raya Kepulauan dan AS langsung masuk tanpa izin menuju lobi Polsek,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Kapolres menerangkan bahwa pada saat itu Aipda F dan Bripka AA sedang menginterogasi lisan terhadap kelima pelaku pencurian. Tiba-tiba, dia menambahkan, AN melakukan penganiayaan terhadap WS, dan di waktu bersamaan AL juga melakukan penganiayaan terhadap AL. Sementara itu, menurutnya, AS secara diam-diam mengambil rekaman video pada saat terjadinya penganiayaan.

“Kemudian anggota kita di Polsek Sungai Raya Kepulauan telah melakukan beberapa upaya terkait kejadian tersebut. Tepatnya pada Rabu (12/4) telah dilakukan mediasi dengan menghadirkan semua pihak, namun belum menemukan kata sepakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, Kapolres memastikan, Kanit Reskrim Polsek Sungai Raya Kepulauan sampai kini juga telah melakukan pemeriksaan terhadap AN dan AL selaku pelaku pemukulan. Dari hasil pemeriksaan, diketahuinya jika alasan pelaku melakukan penganiayaan karena AL merasa malu dengan perbuatan yang dilakukan korban. AL, menurut pengakuannya, masih mempunyai hubungan keluarga dengan korban. Setelah itu, dipastikan dia jika AN, AL, dan AS membuat video klarifikasi untuk meminta maaf kepada keluarga korban serta meminta maaf kepada pihak Polsek Sungai Raya Kepulauan.

Atas kejadian itu, Kapolres mengimbau kepada masyarakat, terkhusus di Kabupaten Bengkayang terkait apabila menemukan atau menangkap tangan pelaku kejahatan, agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri.

“Apabila menangkap tangan pelaku kejahatan apapun, agar tidak melakukan aksi main hakim sendiri apalagi tersangka berada di lingkungan Polsek atau Polres. Karena hal ini justru membuat munculnya perbuatan melawan hukum yang baru,” pesannya.

“Dan tentunya hal ini akan merugikan masyarakat itu sendiri, yang semula melakukan tindakan yang benar, justru nanti akan menjadi tersangka baru,” timpal Kapolres.

Sementara mengenai beredar luasnya video penganiayaan yang terjadi, Bayu mengatakan bahwa pihaknya lewat Kapolsek Sungai Raya Kepulauan akan membuat laporan terkait adanya unsur pidana Undang-Undang ITE dalam kejadian tersebut. (Sig)