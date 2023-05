Ringkus Sembilan Pelaku, Polisi Ungkap Kasus Pembalakan Liar

BENGKAYANG – Polres Bengkayang melalui jajaran Sat Reserse Kriminal (Sat Reskrim) berhasil membongkar kasus tindak pidana ilegal loging alias pembalakan liar, yang terjadi di wilayah mereka. Kasus tersebut berhasil diungkap, dengan penetapan sembilan orang tersangka dan barang bukti di area Kebun Sawit Plasma Pombay PT. PML, Dusun Pombay, Kecamatan Lembang Bawang, dan kawasan hutan disekitarnya.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapolres melalui Kasat Reskrim, Iptu Andika Wahyu Utomo, yang membenarkan penangkapan terhadap sembilan pelaku pembalakan liar di area kebun sawit plasma Pombay PT. PML. Kesembilan pelaku tersebut, diungkapkan dia, masing-masing berinisial H, AW, EH, HE, HN, S, AS, P, dan R.

“Saat ini kesembilan pelaku, beserta barang bukti terkait kasus illegal logging di area Kebun milik PT. PML tersebut sudah kita amankan di Mapolres,” ujarnya.

Dijelaskannya juga, dari hasil pengungkapan itu pihaknya telah mengamankan barang bukti berupa kayu olahan hasil hutan sejumlah kurang lebih 328 batang, tiga unit dumptruck, beserta STNK dan seperangkat alat penebangan dan pengolahan kayu, yakni satu unit chainsaw atau gergaji, rantai belah, dan kikir. Lebih jauh, dia memaparkan mengenai kronologis penangkapan tersebut diawali dengan lima tersangka awal, yakni H, AW, EH, HE, dan HN. Kelimanya mereka ringkus saat kedapatan mengangkut dan membawa hasil hutan kayu namun tidak dilengkapi dengan surat yang sah. Kemudian, penangkapan mereka lanjutkan terhadap empat pelaku lain, yakni S, AS, P, dan R. Keempatnya mereka amankan saat melakukan penebangan pohon secara tidak sah.

Atas perbuatannya, tersangka H, AW, EH, HE, dan HN disangkakan Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan Ancaman Pidana Penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak 2,5 miliar rupiah.

Sedangkan tersangka S, AS, P, dan R dikenakan pasal 82 Ayat (1) huruf c dan pasal 84 Ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan Ancaman pidana penjara Pasal 82 ayat (1) huruf c paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar, dan untuk Pasal 84 ayat (1) pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

Terpisah, Kapolres Bengkayang AKBP Bayu Suseno turut memberikan imbauan terkait larangan aktivitas ilegal loging atau pembalakan liar, apapun alasannya. Dia juga mengajak, agar masyarakat dapat bersama-sama memberantas terhadap akrivitas ilegal tersebut.

“Mari kita semua pahami bahaya dari aktivitas ilegal loging yang dapat berdampak buruk untuk masa yang akan datang. Hal ini yang juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju deforestasi di suatu wilayah atau hilangnya penutupan hutan,” pesannya. “Ayo, kita bersama-sama mencegah dan memberantas aktivitas ilegal loging di wilayah Kabupaten Bengkayang,” ajak Kapolres. (Sig)