Tenun Sidan Tampil di UNESCO Award

PUTUSSIBAU – “Kabar gembira untuk kita semua, kain tenun sidan akan mewakili Indonesia untuk diperlombakan di UNESCO award,” ujar Angeline Fremalco, ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Kapuas Hulu, dengan penuh kegembiraan.

Kabar tersebut disampaikan dia dalam ramah tamah bersama para pengerajin se-Kabupaten Kapuas Hulu di Aula Pendopo Bupati, Rabu (6/4).

Sebelumnya Angeline menyampaikan bahwa kegiatan ramah tamah tersebut dalam rangka memberikan apresiasi kepada para tokoh tenun yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Karena ini prestasi yang membanggakan Kabupaten Kapuas Hulu, maka kita laksanakan kegiatan ramah tamah ini bersama Bupati Kapuas Hulu sekaligus pemberian reward kepada kelompok pengerajin tenun sidan Bunga Ngerembai yang telah meraih penghargaan best of the best pada INACRAFT tahun 2022 di jakarta,” tutur Angeline.

Pada kesempatan itulah, Angeline memberikan kabar bahwa kain tenun sidan akan kembali diperlombakan di kancah internasional. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kapuas Hulu, Pengurus Dekranasda, dan para penenun, karena berkat kerja sama mereka, hasil karya asli Kapuas Hulu bisa dikenal di kancah nasional

“Terima kasih Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah melirik sektor kerajinan ini, tanpa dukungan dari berbagai pihak tentunya kita tidak bisa untuk berdaya saing,” ulas istri Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan tersebut.

Lebih lanjut Angeline menambahkan bahwa pada masa kepemimpinannya tidak hanya terfokuskan ke kain tenun sidan saja, tapi akan fokus juga kepengerajin lain seperti kerajinan dari kayu dan sebagainya.

“Untuk itu bagi para pengerajin jangan pernah berhenti berkreasi terus kembangkan diri,” pesannya. (dRe)