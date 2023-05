Pemilu 2024, Politisi Diduga Pakai Ijazah Palsu Daftar Caleg

PUTUSSIBAU – Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kapuas Hulu Bahardi Abdul Aziz diduga menggunakan ijazah palsu paket C setara SMA/MA saat proses pencalegan sebagai calon legislatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dari daerah pemilihan (Dapil) Kapuas Hulu 4. Dalam ijazah yang ditandatangani pejabat saat itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Antonius.

Dalam ijazah paket C tersebut dinyatakan bahwa Bahardi Abdul Aziz telah dinyatakan mengikuti ujian nasional program paket C setara SMA/MA program studi ilmu pengetahuan sosial yang diselenggarakan dari tanggal 22-25 Juni 2010. Berdasarkan Permendiknas no 77 tahun 2009 tentang ujian nasional untuk program paket A, B, C dan program paket C Kejuruan tahun 2010 tanggal 16 Oktober 2009 dan dinyatakan lulus.

Dugaan adanya penggunaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Bahardi Abdul Azis ini dibongkar oleh kader PPP sendiri yakni AM Thahir.

“Ijazah palsu Bahardi Abdul Aziz ini sudah saya peroleh mulai dari SD hingga SMA/MA. Masalah ini sebenarnya sudah saya laporkan secara internal di partai, namun tidak direspon,” katanya, Kamis (25/05).

Thahir mengatakan, masalah dugaan ijazah palsu ini sudah pernah juga dilaporkan kepada Kejari Kapuas Hulu tahun 2021 lalu, namun dari pihak kejaksaan meminta agar berkas laporan ditarik kembali karena dari dinas pendidikan Kapuas Hulu sudah mengeluarkan surat jika ijazah yang dipermasalahkan itu benar dan tidak ada cacat hukum. Namun dirinya masih tidak yakin ijazah yang bersangkutan itu asli.

“Saya yakin ijazah SMA itu palsu, karena saya lihat tulisan di ijazah itu bukanlah tulisan dari lembaga. Karena saya sudah membandingkan ijazah yang sama paket C. Tulisan itu beda, bukan lembaga yang menulisnya, tapi seperti ditulis sendiri. Kemudian penulisan nama di ijazah SMP dan SMA juga berbeda, ” ujarnya.

Kemudian kecurigaan lainnya yakni kata Thahir terkait legalisir ijazahnya, dimana seperti direkayasa. Belum lagi yang lainnya.

“Saya sengaja bongkar masalah ijazah palsu beliau tersebut hanya ingin mempertanyakan keabsahannya saja. Apakah betul atau tidak, ” ucapnya.

Thahir hanya mengharapkan terhadap masalah ini, dari partainya dapat memanggil mereka berdua menyelesaikan persoalan ini. “Sampai sekarang belum ada penyelesaian nya. Bukan kita menuduh ijazah beliau itu palsu tapi kita pertanyakan keabsahannya saja. Kalau tidak sah ijazahnya maka solusinya apa, ” jelasnya.

Sementara Plt Ketua KPU Kapuas Hulu Mohammad Yusuf menyampaikan, bahwa pihaknya belum semua melakukan verifikasi terkait data administrasi Bacaleg.

“Saat ini kita masih berproses terkait kegandaan Bacalag. Apakah Bacaleg itu tanda antar partai atau ganda antar keterwakilan baik itu Kabupaten maupun provinsi, ” ucapnya.

Terkait untuk data administrasi Bacaleg, kata Yusuf, baru dilakukan hari ini sehingga pihaknya belum mendapatkan informasi terkait adanya ijazah palsu. “Setiap ada masukan, termasuk terkait hasil verifikasi kami soal syarat-syarat Bacaleg jika ada yang perlu diklarifikasi maka kita akan turun lapangan ke lembaga yang berwenang mengeluarkan dokumen tersebut, ” jelasnya.

Lanjut Yusuf, jika terbukti ada Bacaleg menggunakan ijazah palsu maka akan dikembalikan kepada Parpol untuk diklarifikasi kepada yang bersangkutan.

Sementara Haidir Komisioner Bawaslu Kapuas Hulu mengaku belum dapat laporan dan informasi terkait adanya dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh politisi PPP Bahardi Abdul Aziz dalam mendaftarkan Bacaleg ke KPU.

“Kita tidak tahu soal dugaan ijazah palsu itu dan belum ada mendapatkan laporan juga dari masyarakat. Dan kita juga kesulitan untuk mengakses data Bacaleg ke KPU, ” pungkasnya.

Sementara Bahardi Abdul Azis Politisi PPP saat dihubungi via Whatsapp belum memberikan penjelasan. (fik)