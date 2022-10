Kopi Liberika Kayong Utara Raih Penghargaan di Spanyol

OURENSE – Kopi liberika Kayong Utara mewakili liberika Kalimantan Indonesia peringkat pertama, kategori Alternativo World Coffee Challenge 2022 di Spanyol. Keberhasilan ini peroleh Penghargaan Best Alternative Coffee In The World.

World Coffee Challenge 2022 berlangsung 29-30 September 2022 di Ourense (Galicia) Spanyol, merupakan kompetisi kopi internasional sebagai momen perayaan dan peningkatan daya saing produsen kopi dengan kopi unggulan mereka. Pada event tersebut kopi liberika Kayong Utara berhasil menyabet peringkat pertama World Coffee Challenge 2022 kategori Altertivo, yang diikuti 15 produsen kopi dari berbagai negara, di antaranya Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, diperuntukkan hanya kopi yang disangrai di tempat asal dan menunjukkan kekhasan cita rasa mewakili kondisi tanah tempat asalnya yang dapat mengikuti kompetisi. Penilaian cita rasa dilakukan selama event Pameran Internasional Termatalia 2022 di Ourense, Spanyol.

Selanjutnya mengenai World Coffee Challenge 2022 tersebut sedikit berbeda dengan ajang kompetisi kopi lain di dunia. Sebab, dalam penyelenggara berusaha membangun dunia kopi lebih baik dengan mendorong inisiatif lokal untuk menghasilkan kopi berkualitas, praktik sosial yang baik dan praktik ramah lingkungan.

Hal ini tentunya menjembatani kesenjangan antara produsen dan konsumen dengan cara membantu produsen kopi berkomunikasi, dan memahami kebutuhan dan aspirasi konsumen dari Eropa, hingga mengedukasi konsumen tentang apa itu kopi yang disangrai di tempat asalnya, dan apa yang menjadi peluangnya.

Sementara, untuk diketahui kategori utama World Coffee Challenge 2022 ini diantaranya (1) Arabica Coffee – Washed Process, (2) Arabica Coffee – Natural Dry Process, (3) Arabica Coffee – Honey Process, (4) Arabica Infusion, (5) Blend. Dan (6) Alternativo (Otros).

Pada kesempatan ini, 10 kg contoh kopi liberika Kayong Utara disiapkan oleh Kojal Coffee Plantation dan petani kopi binaannya yaitu sepasang suami istri Mukadi dan Nur Salikah dari Desa Podorukun Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, yang didaftarkan pada kategori ke-6, yaitu Altertivo (Otros).

Mengenai hal ini, Founder Kojal Coffee Plantation, Gusti Iwan Darmawan, S. Hut menceritakan, Kopi Liberika Kayong Utara hingga didaftarkan pada kategori ke-6, yaitu Altertivo (Otros) awalnya pada 10 Oktober 2022 Steve Hidayat dari PT Selera Indah Perdana (Jakarta), merupakan mitra Kojal Coffee Plantation sejak tahun 2021 lalu menyampaikan niatnya untuk mengikutsertakan kopi Liberica Kayong Utara pada event World Coffee Challenge 2022.

“Pada tanggal 10 September 2022, kami dihubungi oleh Bapak Steve Hidayat, dari PT Selera Indah Perdana (Jakarta) yang merupakan mitra Kojal Coffee Plantation sejak tahun 2021 yang menyampaikan niatnya untuk mengikutsertakan kopi liberika Kayong Utara pada event World Coffee Challenge 2022. Kami pun menanggapi dengan penuh semangat, dan bersedia mempersiapkan sample green beans, yakni Liberica Natural Dry Process, guna diikutsertakan dalam kompetisi kopi internasional tersebut,” terang Iwan sapaan pria ini kepada Pontianak Post, Rabu (5/10).

Dalam hal ini Iwan menjelaskan, ia tidak berharap terlalu banyak kopi asal Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan ini dapat memenangkan. Namun lanjut dia, setidaknya hal ini mampu memberikan motivasi guna memperkenalkan kopi liberika Kayong Utara hingga ke tingkat Internasional.

“Saat itu kami menyampaikan bahwa tidak berharap terlalu banyak. Bahkan tidak bermimpi untuk memenangkan kompetisi dan hanya memiliki motivasi untuk memperkenalkan kopi Liberika Kayong Utara dari Kalimantan Barat di tingkat internasional serta menunjukan bahwa di Kalimantan (Indonesia.Red) ada kopi yang memiliki daya saing. Hal ini pun diungkapkan juga oleh petani binaan kami, Pak Mukadi dan Ibu Nursalikah yang menyampaikan “Kita berdoa saja ya,” kisahnya disampaikan kepada wartawan.

Selanjutnya Iwan menyampaikan mengenai pendaftaran administrasi, selanjutnya dilakukan oleh Steve Hidayat dari PT Selera Indah Perdana. Kemudian, sambung dia kopi yang ada dikirim ke penyelenggara kompetisi yaitu Alternative Café yang beralamat di 12 Place de la Bastille 75011 Paris, France.

“Pendaftaran, administrasi, dan pengolahan kopi untuk kompetisi selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada PT Selera Indah Perdana yang dipimpin oleh Bapak Steve Hidayat sebagai inisiator. Kemudian sample kopi Liberica Kayong Utara dikirim ke penyelenggara kompetisi yaitu Alternative Café yang beralamat di 12 Place de la Bastille 75011 Paris, France,” jelasnya.

“Alternative Cafe merupakan penyelenggara kompetisi kopi ini yang meluncurkan era kopi gelombang ke-4 (4th Wave of coffee) dengan upaya membuka pasar internasional produk kopi yang disangrai oleh “coffee roaster” lokal negara asal kopi tersebut dan kemudian menjadi kriteria persyaratan utama dalam event World Coffee Challenge 2022,” sambung dia.

Selanjutnya Iwan mengatakan, berkaitan dengan event tersebut proses penjurian dilakukan pada event Pameran International Termatalia 2022 di Ourense (Galicia), Spanyol yang berlangsung pada tanggal 29-30 September 2022.

“Penjurian dilakukan pada event Pameran International Termatalia 2022 di Ourense (Galicia), Spanyol pada tanggal 29-30 September 2022. Kompetisi kopi internasional ini diikuti oleh produsen kopi dari 15 negara, yang salah satunya adalah Indonesia,” paparnya.

Akhirnya tambah Iwan, pada tanggal 2 Oktober 2022 kemarin, ia menerima kabar dari Steve Hidayat melalui pesan Whatsapp, jika kopi liberika Kayong Utara sebagai Juara 1 World Coffee Challenge 2022 kategori Altertivo. Mendengar kabar tersebut, tentunya merasa begitu terharu dan bangga.

“Pagi hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 07.33 WIB kami menerima berita dari Bapak Steve Hidayat melalui pesan WA, dan mengucapkan selamat atas berhasilnya kopi Liberica Kayong Utara sebagai Juara 1 World Coffee Challenge 2022 kategori Altertivo,” terang dia.

“Rasa haru dan bangga pun tak terbendung, ucapan terima kasih kami utarakan secara langsung kepada Bapak Steve Hidayat yang telah tanpa pamrih mendukung dan mempromosikan Kopi Liberica Kayong Utara dari Kalimantan Barat hingga ke tingkat internasional,” ungkapnya.

Sementara, Steve Hidayat dari PT Selera Indah Perdana berpesan pada keberhasilan kopi Liberica Kayong Utara sebagai Juara 1 World Coffee Challenge 2022 kategori Altertivo ini dapat memberikan motivasi bagi para petani yang ada. Baik di Kabupaten Kayong Utara maupun di Kalimantan Barat.

“Semoga prestasi yang diraih ini dapat memberikan motivasi bagi petani kopi di Kabupaten Kayong Utara khususnya dan Kalimantan Barat umumnya untuk terus berupaya menghasilkan kopi yang berkualitas,” pesannya.

Sementara, untuk hasil pemenang WORLD COFFEE CHALLENGE 2022 dapat diakses di halaman website https://www.worldcoffeechallenge.com/results/. (dan)