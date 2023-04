OSO Mengaku Bangga dan Berencana Dirikan Pabrik Kopi di Kalbar

Kopi Liberika Kayong Utara yang Kenikmatannya Menembus Dunia

Oesman Sapta Oedang (OSO), tokoh nasionak asal Sukadana, bangga terhadap perkembangan kopi di Kalbar, di antaranya jenis kopi liberika juara dunia asal Kabupaten Kayong Utara. Bahkan dirinya berharap dengan berkembangnya kopi di daerah ini dapat turut meningkatkan perekonimian dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Danang Prastyo, Sukadana

MANTAN Ketua DPD-RI ini ikut berupaya dalam pengembangan dan mempromosikan kopi asal kampung halamannya ini. Sebab dari kopi ia menilai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kita turut mempromosikan agar produk itu (kopi, Red) betul-betul (seperti) apa yang disampaikan Pak Gubernur (Sutarmidji) sama (dengan) apa yang dia pikir bagaimana produksi dalam negeri, khususnya Kalimantan Barat, sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja bagi semua masyarakat dan meningkatkan sosial ekonomi masyarakat itu tersebut,” terang OSO usai buka puasa bersama di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Sabtu (15/4) didampingi Gubernur Kalbar Sutarmidji.

Menurut dia, keberadaan kopi ini di antaranya kopi liberika menjadi sutu terobosan dan tidak banyak ada di dunia. Untuk itu dirinya berharap kepada pemerintah agar dapat mendukung.

“Ini suatu terobosan yang baru karena kopi liberika. Saya hanya meminta tolong supaya pemerintah supaya men-support juga,” kata OSO kepada Pontianak Post.

Mengenai kopi ini, OSO berencana akan mendirikan pabrik kopi di Kalimantan Barat. “Dengan harapan ini dapat membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat.

“Insya Allah segera (didirikan pabrik di Kalbar, Red),” singkatnya.

Sementara Gubernur Kalbar Sutarmidji sebelumnya mengungkapkan bahwa dirinya mengapresiasi perkembangan kopi liberika asal Kayong Utara ini. Orang nomor satu di Kalbar ini pun berharap kopi tersebut dapat terus mendunia.

“Saya mengapresiasi perkembangan kopi liberika Kayong yang banyak dibudidayakan di Kecamatan Seponti. Mudah-mudahan kopi ini dapat terus mendunia,” doanya.

Untuk itu, ia saat berada di Kayong Utara berpesan kepada masyarakat, agar terus membudidayakan kopi ini. Harapan dia ke depannya kopi tersebut dapat diekspor ke mancanegara

“Kepada masyarakat Kayong Utara, saya berharap dapat terus mau membudidayakan kopi liberika ini. Terus kembangkan, semoga Kayong Utara dapat menjadi sentral kopi liberika Indonesia dan bisa diekspor ke mancanegara,” kata dia.

Sementara, untuk diketahui kopi liberika Kayong Utara pernah menyabet peringkat pertama, kategori Alternativo World Coffee Challenge 2022 di Spanyol. Keberhasilan ini hingga memperoleh Penghargaan Best Alternative Coffee In The World. (dan)