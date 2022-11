Kayong Utara Raih Penghargaan Pencapaian Cakupan Vaksinasi Covid-19

SUKADANA – Kemenkes didampingi oleh United States Agency for International Development (USAID) memberikan penghargaan kepada 10 kepala daerah yang berasal dari daerah fokus kegiatan program Breakthrough Action for Covid-19. Satu dari sepuluh kepala daerah tersebut adalah Bupati Kayong Utara Citra Duani, yang menerima penghargaan tersebut saat menghadiri Seminar Publik di Jakarta, Selasa (22/11).

Dari Kalbar sendiri, selain Bupati Kayong Utara, juga Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan memperoleh penghargaan serupa. Kemudian Bupati Kampar, Wali Kota Dumai, Bupati Lumajang, Bupati Pasuruan, Bupati Bantaeng, Bupati Sinjai, Bupati Kupang, dan Bupati Timor Tengah Selatan.

Bupati Citra Duani sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Kabupaten Kayong Utara. Menurut dia, walaupun banyak keterbatasan di lapangan dalam penanganan Covid-19, namun tidak menyurutkan semangat semua pihak yang terlibat. “Pandemi Covid-19 memaksa kita bekerja keras, tidak hanya tenaga kesehatan, semua pihak terlibat, baik Polri maupun TNI. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi, lembaga dan semua pihak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini berkat kerja keras semua pihak,” ungkap Citra.

Diakui Citra, pandemi Covid-19 telah menjadi persoalan serius di seluruh negara. Langkah cepat dan strategi penanganan yang baik, menurut dia, menjadi salah satu kunci sukses menekan tingginya angka positif Covid-19. Ia berharap melalui Seminar Publik yang mengusung tema Dukung Vaksinasi Booster, Bangkit Indonesiaku Sehat Negeriku tersebut, dapat mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan sejumlah kebijakan untuk menekan kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Salah satunya, diungkapkan dia, adalah dengan mendorong pelaksanaan vaksinasi booster di tengah masyarakat dan mendistribusikan vaksin Covid-19 tersebut ke daerah-daerah.

“Hingga kini, total vaksin yang didistribusikan pemerintah untuk program vaksinasi booster ini telah mencapai 2,5 juta dosis I. sedangkan untuk mekanisme pelaksanaannya, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada masing-masing daerah,” terangnya.

Dalam upaya mendukung program pelaksanaan vaksinasi booster di Indonesia, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerja sama dengan program Breakthrough Action for Covid-19 yang didukung oleh The United States Agency for International Development (USAID), telah memperluas akses vaksinasi Covid-19 di Indonesia, dengan melaksanakan kegiatan kampanye dan pelibatan masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya vaksinasi Covid-19.

“Hal ini terutama ditujukan bagi lansia dan kelompok masyarakat rentan lainnya untuk mempercepat vaksinasi dan tidak lengah serta tetap patuh terhadap protokol kesehatan,” pesannya. (dan)