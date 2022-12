Pemilihan Duta Investasi, Promosikan Potensi Daerah

KETAPANG – Bupati Ketapang, Martin Rantan, didampingi Sekda Kabupaten Ketapang, Alexander Wilyo, menghadiri grand final Duta Investasi Kabupaten Ketapang tahun 2022, di Ballroom Hotel Borneo Ketapang, Sabtu (3/12). Kegiatan ini dilaksanakan oleh komunitas pengembangan bakat modeling yang bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Ketapang.

Sekda Ketapang, Alexander Wilyo, mengatakan kegiatan ini merupakan suatu inovasi yang luar biasa yang baru dilakukan oleh dua daerah, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Ketapang. Dia menjelaskan, investasi merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi merupakan sumber modal bagi kegiatan pembangunan, alih teknologi untuk peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya asli daerah, serta mendorong terciptanya lapangan kerja.

“Sebagaimana dengan harapan dan cita-cita Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam rangka memperkokoh landasan ekonomi masyarakat untuk melanjutkan Ketapang yang maju menuju masyarakat sejahtera,” ungkap Alex saat membacakan sambutan Bupati Ketapang.

Dia berharap, Duta Investasi yang tampil bukan hanya mempromosikan potensi daerah dan potensi investasi yang ada, tetapi juga dapat menarik minat daerah lain untuk mengenal dan datang ke Kabupaten Ketapang. “Saya juga berharap kegiatan seperti ini bisa diadakan juga pada bidang-bidang lain seperti duta lingkungan hidup, duta pariwisata dan lainnya,” harapnya.

Alex juga akan menjadikan pemilihan Duta Investasi ini menjadi agenda tetap Pemerintah Kabupaten Ketapang. “Mudah-mudahan kegiatan ini seperti ini lebih kita gaungkan lagi, lebih diperluas, informasi-informasi ini bisa disampaikan kepada seluruh penjuru wilayah Kabupaten Ketapang,” pungkas Alex.

Duta Investasi terpilih Kabupaten Ketapang yaitu Febyola Siahaan. Sementara runner up I diraih Dita Octari Mauludea, runner up II diraih Meli Fransiska, runner up III diraih Edma Digta, dan Duta Investasi Favorit diraih Aura Alfra Alsyahna. (afi)