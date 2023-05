Dorong Kemudahan Pembelian BBM Bersubsidi bagi Nelayan

SUNGAI RAYA – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kubu Raya, Hefmi Rizal, mengatakan hingga saat ini masih banyak nelayan yang belum bisa mendapatkan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi lantaran masih belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Kata Hefmi, untuk mendapatkan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan, sudah diatur berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 17 Tahun 2019 dengan syarat, setiap nelayan yang ingin membeli BBM bersubsidi wajib mendapatkan rekomendasi dari dinas perikanan setempat atau dari Pelabuhan perikanan setempat (TPI Sungai Rengas) atau kepala desa.

“Selama ini surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi nelayan di Kubu Raya dilakukan oleh Pelabuhan perikanan (TPI) sungai rengas. Itupun untuk kapal-kapal diatas 15 gros tonnage (GT) dan karena kapal-kapal tersebut memiliki izin yang lengkap,” kata Hefmi kepada Pontianak Post, Senin (1/5) di Sungai Raya.

Sementara untuk kapal 10 GT ke bawah, diakui dia, memang tidak wajib mengurus izin, namun dipersyaratkan memiliki Tanda Daftar Penangkapan Kapal (TDKP). “Nah, untuk mengurus TDKP dia harus punya pass kecil yang diterbitkan oleh KSOP atau Kesyahanbandaran. Dan untuk mengurusnya juga harus punya Nomor Induk Berusaha (NIB), mau urus NIB juga harus punya NPWP,” ungkapnya.

Melihat masih banyaknya nelayan kecil yang belum memiliki NIB, membuat pihaknya memfasilitasi dan memudahkan nelayan kecil untuk mengurus dan mendapatkan NIB. “Jadi kami siapkan pendampingan bagi nelayan kecil untuk mengurus NIB nya dengan membuka desk-desk pelayanan disejumlah titik di Kubu Raya, sehingga nelayan bisa memenuhi syarat-syarat dasar dulu untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk melaut,” jelasnya.

Setelah syarat dasar terpenuhi, maka akan mereka giring untuk dapat melengkapi pass kecil untuk pengukuran sampannya atau armada penangkapan ikannya. “Setelah semua persyaratan lengkap , nelayan bisa membawa semua berkasnya ke PTSP provinsi untuk mendapatkan Tanda Daftar Penangkapan Kapal,” terangnya.

“Kalau dia bentuknya perusahaan istilahnya SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan, tapi karena untuk nelayan kecil yang di bawah 10 GT, cukup pakai TDKP saja,” imbuhnya.

Hefmi menambahkan, untuk mendapatkan TDKP, salah satu syarat mutlaknya, nelayan tidak boleh menggunakan alat tangkap ilegal seperti menggunakan trawl dan sejenisnya. “Sepanjang alat tangkapnya ramah lingkungan dan legal, tetap bisa mendapatkan TDKP, namun kalau alat tangkapnya ilegal memang tidak bisa,” ujarnya.

Untuk memudahkan nelayan lokal di Kubu Raya bisa mendapatkan rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, belum lama ini pihaknya juga sudah mengajukan usulan untuk memberikan keringanan syarat bagi nelayan dalam membeli BBM bersubsidi. Namun, tak dipungkiri dia, memang masih dari pihak BPH Migas katanya belum bisa memberikan keringanan syaratnya.

“Agar tidak banyak dan ribet syaratnya, kami sudah usulkan, kan nelayan sudah ada kartu nelayan, yang jenis kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Kenapa nelayan tidak pakai kartu Kusuka yang bisa digunakan seperti My Pertamina untuk membeli BBM bersubsidi. Jadi nanti, kartu Kusuka tinggal di-link-kan dengan My Pertamina,” ungkapnya.

Usulan serupa lanjutnya juga sudah disampaikan mereka ke pihak Kementerian Kelautan dan Staf Kepresidenan. “Kabar terakhir yang saya dapat pihak pusat memberikan respon baik dan saat ini pihak pusat sedang membuat demplot percontohan untuk memudahkan pembelian BBM bersubsidi bagi para nelayan. Hanya saja sayangnya, saat ini demplot percontohannya bukan di Kubu Raya,” katanya.

Hefmi pun berharap penerapan pembelian BBM melalui kartu Kusuka ke depan bisa diimplementasikan di Kubu Raya. Di dalam Kusuka, kata dia. sudah terinput data-data nelayan, yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.

“Dengan memanfaatkan Kusuka maka tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, namun penyalurannya juga bisa tepat sasaran. karena Kusuka itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” pungkas Hefmi. (ash)