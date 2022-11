Kolaborasi Astekindo P3SM Kalbar

Dinas PUPR Sukses Gelar Pembekalan dan Uji Sertifikasi TUK

DINAS Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kubu Raya menggelar Pembekalan dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi di Gedung Astekindo. Kegiatan yang dilaksanakan di Jalan Prof. M.Yamin No.33 A, Rabu (9/11) ini bekerjasama dengan LSP Astekindo Konstruksi Mandiri serta Pembekalan dan Sertifikasi Petugas K3 di TUK (Tempat Uji Kompetensi) P3SM Kalbar.

Kepala Dinas PUPR, Safriadi, S.T,M.T. ketika membuka secara resmi kegiatan tersebut, menyampaikan, pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari. Pesertanya terdiri dari 40 orang tenaga kerja konstruksi dengan jabatan kerja 20 orang pelaksana gedung, 20 orang petugas K3.

Adapun maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini lanjut Safriadi sebagai wujud menjalankan amanat Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan PP No 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi dalam menciptakan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan berdaya saing. Tentunya sebagai salah satu modal kesuksesan pembangunan infrastruktur.

Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Cipta Karya Dedy Zulkarnaen, ST. Menurut dia, pelaksanaan pembekalan dan uji kompetensi bagi tenaga terampil telah menjadi kewenangan kabupaten dan kota.

“Ada beberapa alasan kenapa tenaga konstruksi ini harus bersertifikat. Antara lain sebagai bentuk keseriusan pengembangan diri, bentuk pengakuan kompetensi, mampu beradaptasi terhadap perubahan sistem ketenagakerjaan dan minimal sebagai kepercayaan diri sebagai tenaga terampil, ” ujar Dedy.

Ketua Astekindo Kalbar Erwinsyah, S.ST.,MM mengapresiasi kegiatan ini. Atas nama ketua Astekindo Kalbar, dia mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kubu Raya, atas terlaksananya Pelatihan Asesmen TUK (Tempat Uji Kompetensi) P3SM Mandiri ini.

“Kami bersedia bekerja sama dengan Dinas PUPR untuk melaksanakan kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi. Kegiatan ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan dan mudah-mudahan akan menjadi salah satu program tahunan bagi PUPR Kubu Raya serta diikuti SKPD lainnya.

Erwinsyah berharap, semoga kegiatan ini dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja bagi 40 orang peserta sesuai standar kompetensi kerja. Pada kegiatan pembekalan dan uji sertifikasi ini, para peserta tidak hanya diberikan materi indoor saja. Tetapi juga akan dilakukan praktik lapangan sebagai persyaratan uji sertifikasinya. Sehingga dapat terwujud tenaga kerja konstruksi Professional dan handal.

“Kepada Kepala Dinas PUPR Kubu Raya kami berharap agar memperhatikan para peserta ini. Supaya jika ada pekerjaan proyek konstruksi pemerintah mereka lebih diutamakan untuk dipekerjakan karena telah memiliki sertifikasi nantinya,” imbuhnya. (vie/ser)