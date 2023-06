Ibu Tiri Tega Aniaya Anak Tiri Lantaran Tidak Terima Ditegur

SUNGAI RAYA – Lantaran tak terima ditegur, seorang ibu tiri berinisial NI (45) menganianya anak tirinya, AS (32) di Dusun Arjo Binangun, Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai.

Saat di konfirmasi, Kasubsi Penmas Polres Kubu Raya, Aipda Ade menjelaskan bahwa kejadian tersebut berawal ketika AS, memberikan teguran kepada NI agar tidak merusak lahannya saat mengambil pasir. Merasa tak terima atas teguran tersebut kata Ade, NI kemudian melontarkan kata-kata kasar terhadap AS, kemudian keduanya terlibat cekcok adu mulut. Ketegangan semakin meningkat ketika NI tiba-tiba mengambil sebatang kayu 5×7 dengan ketebalan kurang lebih 80 sentimeter dan memukulkannya terhadap AS.

“Akibat pemukulan itu, AS mengalami luka di telinga sebelah kiri. Ia pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Teluk Pakedai,” ucap Ade saat dikonfirmasi, Minggu (11/6) di Sungai Raya.

Ade menambahkan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (8/6) di halaman rumah AS, yang berlokasi di Dusun Arjo Binangun, Rt. 01, Rw. 01, Desa Sungai Nipah, Kecamatan Teluk Pakedai.

“NI tidak terima atas teguran AS dan melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu yang mengenai paha, badan dan telinga sebelah kiri AS hingga mengalami luka, akibat kejadian tersebut AS melapor ke Polsek Teluk Pakedai,” ucap Ade. “Laporan telah kami terima, dan saat ini unit Reskrim Polsek Teluk Pakedai sedang melakukan penyidikan lebih lanjut terkait peristiwa tersebut untuk mengungkap fakta dan kebenaran kasus penganiayaan yang dilakukan oleh NI terhadap AS sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” ungkapnya

“Kami dari Polres Kubu Raya mengimbau, agar masyarakat mempercayakan proses penyidikan ini kepada pihak Kepolisian. Dengan demikian, kasus ini dapat segera terungkap, sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tutup Ade. (ash)