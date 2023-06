Siswa SMK di Kubu Raya Raih Hadiah Puluhan Juta, Menang Lomba Video AXIS

PONTIANAK – SMKN 2 Jeruju Besar, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, meraih hadiah lebih dari Rp 25 juta dari Program AXIS Go To School. Hadiah tersebut hasil dari keberhasilan mereka dalam mengikuti kompetisi atau lomba bikin video. Para siswa dari sekolah yang berlokasi di Kecamatan Sungai Kakap itu, berhasil meraih hadiah lebih dari Rp 25 juta dari memenangi lomba kategori video terbaik, video terunik, termasuk hadiah penyelenggaraan Pekan Seni di sekolahnya.

Teritory Sales XL Axiata Area Pontianak, Tan Djoko menyerahkan hadiah kepada Kepala Sekolah SMKN 2, Munaqib, disaksikan oleh kepala Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata Kabupaten Kuburaya, Rini Kurnia Solihat, Kepala Desa Jeruju Besar Nurhalijah, dan Putra Putri Pariwisata Kabupaten Kuburaya 2023 pada Sabtu (10/6) lalu.

Program AXIS Go To Schools merupakan ajang kompetisi video sekolah dengan tema “AXIS Ceritakan Apapun Bakatmu! #BikinBanyakCerita!” Para pelajar diajak membuat video kreatif menceritakan apapun tentang bakat mereka, yang kemudian diunggah di media sosial (Instagram/TikTok). Mereka juga perlu mempromosikan video karya mereka itu agar mendapatkan like terbanyak. Untuk lebih memotivasi sekolah pemenang, AXIS akan mendukung penyelenggaraan PENSI (Pentas Seni) untuk 2 sekolah dengan 2 video terbaik sebagai pemenang kompetisi Program Program AXIS Go To Schools dari sejumlah sekolah di Pulau Kalimantan.

Plt. Group Head XL Axiata Kalimantan Area, Horas Lubis, mengatakan, ”Melalui Product & layanan AXIS ditujukan untuk pelanggan segmen anak-anak muda, termasuk pelajar maupun mahasiswa, dengan berbagai manfaat yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Melalui Program AXIS Go To Schools ini, kita memberikan wadah dan motivasi para pelajar dan anak-anak muda untuk memaksimalkan potensi dirinya melalui kompetisi video. Semoga event ini juga mampu memotivasi para pelajar di Kalimantan untuk menyalurkan bakat, harapan ataupun cita-cita mereka di masa depan.”

Salah satu produk unggulan AXIS saat ini adalah paket Kartu Perdana AXIS 76GB, masa aktif 60 hari. Pelanggan bisa mendapatkan benefit berupa kuota utama 4GB, bonus pengguna AXIS baru 3GB selama 4 bulan dan kuota 15GB selama 4 bulan bonus kuota sosmed. Bonus tambahan, 30GB Kuota Tiktok berlaku 24 jam selama 15 hari dan Aigo 5GB untuk 3 hari. Sedangkan, pada produk isi ulang, AXIS baru mengeluarkan voucher Aigo Bronet 5GB masa aktif selama 3 hari dengan harga terjangkau.

Seiring dengan perluasan jaringan dan peningkatan kualitas layanan, XL Axiata juga menyediakan beragam produk AXIS yang disesuaikan dengan kebutuhan beragam segmen pelanggan. Seluruh paket produk XL Axiata dapat diperoleh di lebih dari 12.000 toko pulsa yang tersebar di seluruh kecamatan di Pulau Kalimantan. Masyarakat bisa mendapatkan info mengenai produk XL Axiata di toko-toko tersebut dan juga bisa datang ke XL Center di Kalimantan yang berada di Kota Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, dan Palangkaraya. (ars/r)