Pendataan Masih Tergesa-gesa, Muda: Perbaiki Data Stunting

PONTIANAK – Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan menghadiri kegiatan Pendampingan Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (19/10). Kegiatan pendampingan digelar Sekretariat Wakil Presiden untuk menindaklanjuti arahan Presiden tentang percepatan penurunan stunting di 12 provinsi prioritas yang salah satunya adalah Kalimantan Barat.

Muda menyambut baik kegiatan ini yang menurutnya bisa dimanfaatkan untuk perbaikan data, khususnya data stunting di Kubu Raya. Selama ini, kata Muda sampel pendataan masih dilakukan secara tergesa-gesa. “Antara waktu dengan geraknya untuk mengambil sampel itu juga terus terang sangat diragukan. Hasilnya sangat jauh berbanding dengan cara faktual yang kita lakukan, dengan elektronik pencatatan pelaporan dan gizi berbasis masyarakat,” paparnya.

Apa yang dilakukan pihaknya, kata Muda berjenjang dari tingkat bawah. Mulai dari posyandu, pustu, puskesmas, dan dinas. “Dan juga prosesnya, dalam arti pencatatannya berjenjang juga. Jadi, semuanya itu bisa dilihat perkembangannya secara utuh,” ujarnya.

Muda berharap dengan sistem data tersebut, bukan hanya data persoalan stunting saja tetapi juga intervensi yang dilakukan lebih cepat dan efektif. “Jadi ketahuan apa yang mesti diintervensi apa, bagaimana, dan apa yang harus diintervensi. Apakah soal sanitasinya, atau persoalan-persoalan yang ada di situ,” jelasnya.

Muda kembali menegaskan, bahwa pihaknya optimis menurunkan angka stunting. Bahkan sudah mengklaim dan menurutnya bisa dipertanggungjawabkan. “Angka kita sudah di bawah 10 persen, tahun ini kita optimis di bawah itu lagi,” katanya. Pihaknya juga telah menghitung dari 70 persen lebih balita, jika dilihat dari trennya kata Muda memiliki potensi penurunan angka stunting. “Karena kita sistemnya sudah per desa. By name by adress, by coordinates, by photo dan juga per desa jadi terukur kerjanya,” sambungnya.

Jadi, kata Muda bukan sampel yang per puskesmas, per wilayah yang terlalu luas sehingga datanya diragukan. “Malah mohon maaf, kami juga ada kirim surat ke kementerian, bahwa ini tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dan kami harap ada perbaikan,” katanya lugas.

Muda mengatakan melalui even ini, bisa menjadi agenda perbaikan dan konfirmasi sehingga ke depannya data menjadi baik. “Karena kita harus hargai yang sudah bergerak, masyarakat, posyandu, puskesmas, tenaga kesehatan itu kan benar-benar berjibaku, gigih kepung bakul mereka,” ulasnya. (mrd)