Dorong Semua PAUD Miliki Tenaga Operator

SUNGAI RAYA – Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Asmil Ratna, mengungkapkan, tenaga operator di lembaga PAUD dan pendidikan keaksaraan fungsional saat ini sangat diperlukan dalam operasional PAUD. Hal tersebut disampaikan dia, usai pembukaan Sosialisisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP PAUD dan Kesetaraan kepada Ratusan Pengelola PAUD di Kubu Raya, yang berlangsung di Gardenia Resort Sungai Raya, Senin (22/8).

Kendati demikian, dia tidak memungkiri saat ini masih banyak PAUD di Kubu Raya yang belum memiliki tenaga operator yang memadai. “Makanya sejak beberapa waktu terakhir, kami berupaya mendorong agar PAUD memiliki tenaga operator, sehingga memudahkan operasional PAUD, khususnya dalam pencairan dana operasional dari pemerintah,” ucap Ratna.

Menurut Ratna, hingga sat ini terdapat 293 PAUD yang telah teregistrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya. Untuk mendongkrak kualitas PAUD, pihaknya berupaya keras memotivasi semua lembaga PAUD di kabupaten termuda di Kalbar ini memiliki tenaga operator yang dapat men-input data Dapodik.

“Bisa kita sebut, tenaga operator saat ini menjadi tulang punggung dari PAUD, di mana tugas operator ini nantinya untuk meng-input data Dapodik, sebagai syarat untuk pencairan bantuan dari Pemkab,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kubu Raya, Muhammad Ayub, mengungkapkan bahwa seiring dengan terus berkembangnya era digitalisasi, menuntut pengelola satuan pendidikan di tingkat PAUD hingga kesetaraan harus bisa mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

“Tidak ada yang tidak bisa, yang ada hanya belum terbiasa. Makanya kami berupaya mendorong agar secepatnya semua PAUD di Kubu Raya memiliki tenaga operator yang salah satu tugasnya bisa men-input data Dapodik termasuk memudahkan operasional PAUD, khususnya dalam pencairan dana operasional dari pemerintah,” papar Ayub.

Ayub menambahkan, banyaknya perubahan yang dilakukan pemerintah, tentu semuanya bermuara pada ke arah kebaikan. Terlebih dengan digitalisasi dan pergeseran dari manual ke online ini, menurut dia, menjadikan fungsi pengawasan bisa dilaksanakan secara efektif.

Ayub melihat, saat ini, sebagian besar aktivitas pekerjaan sudah bisa diperlulan dan dilakukan secara online. Hal ini, menurut dia, tentunya membuat semua pihak harus bisa beradaptasi dan melek informasi dan mampu mengikuti perkembangan di era digitalisasi.

“Tentunya harus ada langkah untuk bisa mengimbangi perkembangan dan pertumbuhan teknologi, terlebih terkait dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan,” katanya.

Di tempat yang sama, usai membuka kegiatan, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan berharap ke depan kinerja semua lembaga PAUD di Kubu Raya bisa lebih terukur dan terus mengoptimalkan kualitas kinerja.

“Saya berharap dengan menjadi peserta didik di PAUD maka bisa melatin anak-anak kita untuk lebih percaya diri dan lebih muda beradaptasi dengan lingkungan baru. Di sisi lain, saya juga berharap PAUD bisa menjadi salah satu wadah untuk ikut mengontrol dan mendampingi perkembangan anak, sehingga kita harapkan anak-anak kita ini bisa menjadi generasi berkualitas,” ungkap Muda.

Muda juga berharap semua PAUD di Kubu Raya bisa berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait, untuk terus menjaring anak-anak agar bisa mendapatkan pembinaan dan pendampingan di PAUD.

Pihaknya memastikan akan terus memantau jumlah dan perkembangan anak-anak yang telah tergabung di PAUD melalui data geospasial. Karena dari data tersebut, diungkapkan dia, jelas terkait jumlah, data anak-anak secara rinci by name by address. “Sehingga diharapkan setiap tahunnya setiap desa di Kubu Raya bisa terus bergerak menjaring anak-anak agar bisa mulai mengenyam pendidikan sejak usia dini di PAUD dan anak-anak ini bisa diberikan pembinaan dan pendampingan untuk bisa menjadi genarasi yang lebih cerdas dan berkualitas sejak usia dini,” pungkas Muda. (ash)