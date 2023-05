Terkait Stunting, Menko Muhadjir Puji Program Muda Mahendrawan

SUNGAI RAYA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Jumat (25/5) menyambangi Desa Mekarsari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Muhadjir ingin melihat secara langusng penanganan stunting di desa tersebut.

“Berdasarkan catatan dari Kementerian Kesehatan hasil SSGI, tercatat angka stunting di Kubu Raya masih relatif tinggi yakni sekitar 27 persen prevalensinya. Namun kalau berdasarkan EPPBGM data stunting di Kubu Raya ini sudah jauh menurun yakni hanya 6,8 persen,” ucap Muhadjir Efendi.

Sebagai informasi, mengacu pada data Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPBGM) pada tahun 2019 angka stunting di Kubu Raya masih berada pada posisi 23,60 persen, kemudian di tahun 2020 angka stunting di Kubu Raya turun menjadi menjadi 13,40 persen, di tahun 2021 turun menjadi 7,9 persen hingga di tahun 2022 kembali turun menjadi 6,8 persen.

Muhadjir pun mengapresiasi penanganan stunting di Kubu Raya. “Saya lihat semua terobosan yang dilakukan Pemerintah Kubu Raya cukup baik dalam menangani stunting. Misalnya semua warga miskin atau kurang mampu difasilitasi menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menggunakan APBD Kubu Raya sehingga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis,” ungkapnya.

Di sisi lain lanjut Muhadjir, Bupati Kubu Raya juga memfasilitasi pengadaan USG portable yang kemudian disebar di semua Puskesmas untuk digunakan dalam memeriksakan kesehatan ibu hamil. “Dengan demikian upaya pencegahan dan penanganan stunting bisa lebih optimal dilakukan,” ungkapnya.

“Selain itu, saya lihat angka kemiskinan ekstrem di Kubu Raya ini rendah yakni 0,8 persen dan sebentar lagi saya kira bisa menjadi nol. Makanya saya awalnya sempat heran kenapa prevalensi stuntingnye tinggi dan tidak sama dengan angka kemiskinannya,” tambah Muhadjir.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan upaya menekan stunting di Kubu Raya terus dioptimalkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya stunting yakni dimulai dengan memfokuskan deteksi awal melalui pemeriksaan rutin terhadap ibu hamil.

Bahkan sambung Muda, bagi pasangan calon pengantin juga diberikan penguatan pemahaman untuk mengantisipasi terjadinya stunting melalui edukasi dan sosialisasi yang diberikan masing-masing tenaga kesehatan disetiap Puskesmas di Kubu Raya.

Di sisi lain, intervensi yang dilakukan pemerintah kabupaten dalam upaya menekan angka stunting kata Muda, seperti dengan memberikan makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi balita termasuk bekerja sama dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga PAUD.

Bagi ibu-ibu hamil lanjut Muda, untuk pemberian makanan tambahan yang sehat dan bergizinya bekerjasama dengan masing-masing pemerintah desa dan setiap Posyandu.

“Jadi ada Perbup yang dibuat agar setiap pemernintah desa ikut berkontribusi menyuplai penyediaan makanan tambahan yang sehat dan bergizi bagi para ibu hamil dan menyusui. Karena desa kami nilai lebih efektif untuk menyuplai makanan tambahan sehingga lebih tepat sasaran,” imbuhnya.

“Intervensi lain yang dilakuan pemerintah kabupaten dalam upaya menekan stunting seperti dengan meningkatkan kualitas sanitasi yang sehat, seperti toilet yang layak ini terus dimaksimal dengan memanfaatkan sistem data yang ada secara by name by addrees, dan tentunya Pemerintah Kubu Raya akna terus berupaya optimal dalam menekna angka stunting hingga diharapkan Kubu Raya bisa merealisasikan zero stunting” tutup Muda. (ash)