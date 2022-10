Komitmen Jaga Lingkungan, Pemkab Terapkan TAKE

SUNGAI RAYA – Sejak awal tahun 2021 Kabupaten Kubu Raya menerapkan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE), melalui skema tiga persen dari Alokasi Dana Desa yang diberikan berdasarkan kinerja desa. TAKE adalah konsep desentralisasi fiskal untuk menyelaraskan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup.

Senior Program Officer The Asia Foundation Indonesia, Margaretha mengapresiasi komitmen Pemkab Kubu Raya secara kontinu mengimplementasikan TAKE sejak tahun 2021. Menurutnya, di seluruh Indonesia, baru ada 18 pemerintah daerah yang mengadopsi TAKE. “Kami mengapresiasi kepala daerah yang punya komitmen untuk menerapkan TAKE. Di tingkat nasional sejak tahun 2021, apresiasi ini sudah digaungkan dan Kubu Raya termasuk salah satu yang mendapatkannya,” ucap Margaretha, Kamis (27/10) di Pontianak.

Margaretha mengatakan pihaknya tidak saja mengapresiasi penerapan TAKE di Kubu Raya, namun lebih jauh juga memuji penetapan pemberdayaan perempuan yang menjadi indikator dari TAKE di Kubu Raya. “Secara khusus sekali lagi kita apresiasi Kabupaten Kubu Raya karena di dalam TAKE di Kubu Raya ada satu indikator yang sangat menarik, yaitu mereka menetapkan pemberdayaan kelompok perempuan menjadi indikator dari TAKE Kubu Raya,” jelasnya.

Dia menambahkan, penetapan pemberdayaan kelompok perempuan menjadi indikator dari TAKE selaras dengan cita-cita Indonesia sekaligus misi Kubu Raya. “Menurut saya, keadilan dan kesetaraan berbasis gender ini menjadi ikhtiar yang sangat penting untuk terus-menerus kita dorong bersama,” ucapnya. Terkait hal itu, Margaretha mengajak semua pihak untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Terutama bagi kelompok-kelompok komunitas rentan yang hidupnya tergantung dari hutan dan lahan,” ucapnya.

Sementara itu, Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menegaskan skema yang diterapkan Pemerintah Kubu Raya ini merupakan bagian dari upaya mengejar keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga mengejar percepatan yang dipercaya oleh negara untuk desa mengelola anggaran yang bersumber dari Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa.

Muda menegaskan, Pemkab Kubu Raya akan terus berkomitmen untuk mengejar ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. “Pembangunan seimbang antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kubu Raya,” tegas Muda. (ash)