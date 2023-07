Operasi Patuh Kapuas Dimulai, Ini Tujuh Pelanggaran yang Jadi Sasaran Utama

NGABANG – Polres Landak menggelar operasi kepolisian dengan sandi Patuh Kapuas 2023 mulai Senin (10/7). Berlangsung 14 hari, operasi tersebut akan berfokus pada tujuh pelanggaran prioritas.

Wakapolres Landak Kompol Frits Orlando Siagian mengatakan, Pelaksanaan Opspol Kewilayahan Patuh Kapuas 2023 di wilayah hukum Polda Kalbar dilaksanakan selama 14 hari sejak 10 Juli sampai dengan 23 Juli 2023 mendatang. Ia menambahkan bahwa sasaran penindakan dalam operasi patuh meliputi tujuh pelanggaran prioritas yakni, penggunaan helm SNI, melanggar batas kecepatan.

“Selanjutnya mengemudi dalam pengaruh alkohol, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, menggunakan knalpot bising atau brong dan melawan arus serta Over dimension and Over load (Odol),” ungkapnya saat apel gelar pasukan di lapangan upacara mako Polres Landak, Senin (10/7).

Ia mengatakan, pihaknya berharap operasi terebut dapat membuat warga semakin disiplin berlalu lintas. Sehingga, potensi kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Ia mengharapkan agar masyarakat dapat mematuhi peraturan, menjaga sopan santun, dan berperilaku etis saat berkendara.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar para pengemudi selalu membawa surat-surat yang diperlukan, termasuk Surat Izin Mengemudi (SIM). “Kami berharap dengan dilaksanakannya Operasi Patuh Kapuas 2023 dapat memberi efek pendisiplinan terhadap pengguna jalan yang tidak menaati tata tertib peraturan berlalu lintas,” pungkas Wakapolres.(mif)