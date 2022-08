DPRD Serap Aspirasi Mahasiswa Asal Landak

NGABANG – Ketua DPRD Kabupaten Landak Heri Saman mengunjungi Asrama Mahasiswa Kabupaten Landak di Kota Pontianak Provinsi Kalbar, Jumat (12/8). Ketua DPRD Landak Heri Saman dalam kesempatan tersebut menerima sejumlah aspirasi yang disampaikan Mahasiswa terkait dengan kondisi asrama Mahasiswa Kabupaten Landak yang ada di Kota Pontianak.

“Silahkan didata, diinventariskan apa saja yang menjadi keluhan dan keperluan anak-anak asrama Mahasiswa Kabupaten Landak, nanti sampaikan ke kami di DPRD,” ungkap Ketua DPRD Landak Heri Saman di Pontianak.

Oktavianus salah satu Mahasiswa Kabupaten Landak yang menempuh pendidikan di Kota Pontianak merespon baik atas kunjungan DPRD Landak ke Asrama Mahasiswa Kabupaten Landak. Dalam kesempatan itu dirinya turut menyampaikan aspirasi kepada legislatif terkait kondisi asrama yang saat ini perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah maupun pihak legislatif.

“Terima kasih atas kunjungannya bapak Ketua DPRD Landak dan Ibu Ketua Komisi C DPRD Landak di Asrama Mahasiswa Kabupaten Landak ini. Saya ingin menyampaikan bahwa, kondisi asrama saat ini masih banyak yang perlu dilakukan renovasi serta tambahan fasilitas seperti perbaikan pagar yang ada di depan Asrama,” ujar Oktavianus.

Kunjungannya kala itu didampingi Ketua Komisi C DPRD Landak Margareta dan anggota Komisi C DPRD Landak Adrianus Andika dan Junius. Ketua Komisi C DPRD Landak Maragareta dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa mahasiswa bisa berkolaborasi dengan DPRD Landak untuk membangun Kabupaten Landak.

“Harapan kedepannya Mahasiswa Landak dapat berkolaborasi dengan kita DPRD Kabupaten Landak, kita sama-sama membangun SDM Kabupaten Landak untuk Landak yang unggul dan berdaya saing,” pungkas Margareta.(mif)