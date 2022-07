Pemkab Landak Tanam Ribuan Pohon

Serentak se-Kalimantan Barat

NGABANG – Pemerintah Kabupaten turut ikuti gerakan penanaman pohon yang dilakukan serentak oleh Kabupaten dan Kota se-Kalimantam Barat, Selasa (19/7). Kegiatan yang mengangkat tema “Kalimantan Barat Teduh, Hijau dan Lestari” dalam rangka pemulihan hutan dan lahan sebagai upaya mendukung Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

FOLU Net Sink sendiri merupakan bagian strategi Indonesia untuk menjamin tercapainya tujuan Paris Agreement dengan menahan kenaikan laju suhu bumi di bawah 1,5 derajat celcius dan menjadi panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim.

FOLU Net Sink 2030 ini juga menjadi panduan Indonesia dalam melakukan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim. Folu Net Sink 2030 ini juga merupakan bagian dari aspirasi Indonesia menuju Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) pada 2050.

Di Kabupaten Landak acara secara simbolis dilaksanakan di SMP Maniamas. Acara dibuka via zoom meeting oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dan Pemda Se-Kalimantan Barat, yang mana akan menandai pelaksanaan penanaman di sepanjang tahun 2022 hingga 2023 di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Dalam aksi penanaman pohon ini Pemkab Landak menyalurkan sekitar 4.200 pohon yang tersebar di sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA se-Kabupaten Landak.

Pada kesempatan itu Sekda Landak Vinsensius menyampaikan bahwa kegiatan ini juga dilakukan seretan di seluruh Kabupaten Landak. “kita melibatkan seluruh masyarakat, termasuk, anak-anak sekolah dan juga kelompok masyarakat,” ujarnya.

Vinsensius menjelaskan bahwa Pemda Landak sudah menyiapkan berbagai macam bibit pohon yang terdiri dari bibit pinang, bibit kelengkeng, bibit petai, bibit durian, bibit mangga, bibit belian, dan bibit jengkol untuk ditanam.

“Dengan penanaman pohon ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya,” pungkasnya.(mif)