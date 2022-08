Sosok M Andi Suhada, Siswa Asal Landak Wakili Kalbar di ALT Cup 2022

NGABANG – Atlet asal Kabupaten Landak, M. Andi Suhada (17) akan mewakili Kejurnas Karate INKAI se Indonesia ALT (Albert Lumban Tobing) Cup 2022 akan digelar di Jakarta pada 26-28 Agustus 2022.

M Andi Suhada merupakan bungsu dari lima bersaudara dari pasangan mendiang Karmawan Normandan dan Meriyati. Tumbuh besar tanpa merasakan kasih sayang seorang Ayah sejak umur 29 Hari tidak memupuskan harapan Iyan untuk senantiasa berprestasi terutama melalui olahraga Karate bersama Yamarashi Dojo dibawah didikan Bripka Enggal Prasetyo.

Iyan sapaan akrabnya ini lahir di Ngabang, 9 Oktober 17 tahun lalu. Siswa SMAN 1 Ngabang ini telah meraih sederet prestasi. Mulai dari Juara 2 Putra 45 Kg Pemula Kejurda KNPI Kalbar pada 2017 lalu, hingga meraih Juara 1 Kumite-76 Kg Open Turnamen Karate Bengkayang Cup 2022 lalu.

Selain itu, iyan juga menyabet gelar juara 1 kumite -76 kg open turnamen karate senentang championship 2022, Juara 2 Komite -76 Kg Beregu Open Turnamen Karate Senentang Championship 2022, Juara 2 Best Of The Best Kumite Turnamen Karate Senentang Championship 2022 dan Juara 1 Kumite -76 Kg Piala Walikota Singkawang.

Tak hanya itu, ia juga meraih prestasi sebagai Juara 2 Karate Kumite Beregu Piala Walikota Singkawang, Juara 1 Selekprov 2019, Juara 2 Best Of The Best Selekprov 2019 dan Juara 3 Kumite -68 Kg Kejuaraan Inkai Kota Pontianak Khatulistiwa Open-2 2019. (mif)