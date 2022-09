Harga Komoditi Merangkak Naik

MEMPAWAH – Pasca kebijakan pemerintah menaikan BBM subsidi, harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Sebukit Rama Mempawah merangkak naik. Setidaknya ada tiga jenis komoditi yang harga jualnya naik yakni beras, tepung dan cabe.

Berdasarkan hasil pantauan petugas Dinas Perindagnaker Kabupaten Mempawah pada Senin (5/9) pagi di Pasar Tradisional Sebukit Rama Mempawah, harga beras medium merek Burung Hong Rp 11 ribu per kg, Anggrek Rp 12 ribu per kg. Kemudian kenaikan juga terjadi pada beras premium merek Tupai Madu Rp 14 ribu per kg dan CK Rp 15 ribu per kg.

Tak hanya beras, komoditi cabe pun ikut naik. Misalnya cabe merah besar Rp 70 ribu per kg, cabe merah keriting Rp 70 ribu per kg, serta cabe rawit merah Rp 80 ribu per kg. Terakhir, komoditi yang mengalami kenaikan adalah tepung terigu Rp 14 ribu per kg.

Namun, ada pula komoditi yang mengalami penurunan harga jual di pasar. Misalnya telur ayam yang beberapa pekan lalu menembus Rp 30 ribu per kg, turun menjadi Rp 28 ribu per kg. Bawang merah Rp 35 ribu per kg, bawang putih Rp 25 ribu per kg, serta ikan asin teri Rp 90 ribu per kg.

“Inilah yang kita khawatir kan dampak dari kebijakan menaikan BBM subsidi. Terjadi kenaikan harga jual komoditi bahan makanan pokok di pasar. Sekarang, dampaknya mulai dirasakan masyarakat,” sesal warga Mempawah Anita, Senin (5/9) pagi.

Anita berharap pemerintah bertanggungjawab dengan mengendalikan harga jual barang di pasar. Terutama menyangkut bahan makanan pokok hendaknya dijual dnegan harga stabil.

“Solusinya bukan sekedar menyalurkan BLT, tetapi pemerintah harus dapat memastikan harga sembako tetap stabil dan tidak terpengaruh dengan kenaikan BBM. Jangan lagi ada barang-barang yang melambung harga jualnya,” tegas dia.(wah)