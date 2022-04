Jelang Lebaran Migor Tembus Rp30 Ribu per Liter

MEMPAWAH – Dua pekan menjelang Idulfitri 1443 H, harga jual komoditi di Pasar Sebukit Rama Mempawah mengalami kenaikan. Salah satunya, minyak goreng (migor) yang harganya menembus Rp30 ribu per liter. Tak hanya mahal, stok ketersediaan migor masih langka.

Dari hasil monitoring Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Perindagnaker) di Pasar Sebukit Rama Mempawah pada Rabu (20/4) pagi, harga migor curah yang sejatinya telah diberikan subsidi oleh pemerintah dengan HET Rp14 ribu per liter dijual Rp18 ribu per liter.

Demikian pula dengan minyak goreng kemasan sederhana Rp27.500 per liter, serta minyak goreng kemasan premiun yang sebelumnya di kisaran Rp20 ribuan per liter, menembus angka Rp30 ribu per liter.

Sementara itu, komoditi lain juga merangkak naik menjelang Idul Fitri 1443 H ini. Misalnya gula pasir menjadi Rp15 ribu per kg, tepung terigu Rp12 ribu per kg, daging ayam Rp40 ribu per kg serta telur ayam Rp30 ribu per kg.

Selanjutnya, komoditi lain seperti cabe merah besar Rp65 ribu per kg, cabai merah keriting Rp65 ribu per kg, cabe rawit merah Rp75 ribu per kg, bawang merah Rp40 ribu per kg, bawang putih Rp30 ribu per kg.

“Sejak terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada Januari lalu, hampir seluruh komoditi juga mengikuti kenaikan tersebut. Sampai hari ini, kenaikan barang semakin tak terkendali,” sesal warga Mempawah, Ananda.

Dia mengaku heran dengan pemerintah yang gagal mengontrol dan mengendalikan situasi pasar. Berbagai kebijakan pemerintah seakan tak ada artinya hingga tak memberikan dampak apapun terhadap kondisi pasar.

“Buktinya ketika pemerintah menetapkan HET minyak goreng, seketika minyak goreng menjadi langka. Kemudian, HET dicabut mendadak minyak goreng melimpah dengan harga tinggi. Pemerintah kalah dengan pengusaha-pengusaha dtingkat atas,” pendapatnya.

Ironinya, sambung Ananda, situasi pasar yang semakin tak terkendali berlangsung berbulan-bulan hingga mencapai momentum ramadan dan Idulfitri. Pada kedua momen ini tingkat kebutuhan masyarakat bertambah hingga cos rumah tangga dirasakan semakin sulit untuk terpenuhi.

“Di saat kebutuhan konsumsi masyarakat meningkat, justru harga barang terus melambung. Pastinya kondisi ini memberatkan konsumen dengan taraf ekonomi menengah bawah. Kita belanja dengan uang Rp 100 ribu hanya bisa untuk beli makan sehari,” lirihnya. (wah)