Harga Telur Merangkak Naik

MEMPAWAH – Ramadan 1444 H baru memasuki pekan pertama. Namun, harga jual sejumlah komoditi di Pasar Tradisional Sebukit Rama Mempawah mulai merangkak naik. Salah satunya telur ayam yang semula berkisar Rp 28-29 ribu, naik menjadi Rp 31 ribu per kg.

Kenaikan tersebut terungkap dari monitoring harga sembako di Pasar Sebukit Rama Mempawah oleh petugas Disperindagnaker Mempawah, Selasa (28/3) pagi. Harga jual telur ayam diprediksi akan terus naik hingga menjelang Idul Fitri nanti.

“Sudah saban tahun setiap ramadan dan idul fitri, harga telur ayam pasti mengalami kenaikan. Kalau saat ini harganya Rp 31 ribu, kemungkinan nanti bisa menembus Rp 35 ribu per kg,” pendapat Nurbaiti, salah seorang ibu rumah tangga di Kota Mempawah.

Menurut dia, kenaikan harga komoditi telur ayam tersebut dipicu terjadinya hukum pasar. Mengingat, telur ayam menjadi salah satu komoditas yang paling dicari pada momentum Idul Fitri.

“Telur ayam pasti diperlukan masyarakat untuk persiapan lebaran. Salah satunya untuk bahan membuat kue lebaran. Makanya, harga telur ayam dipastikan akan terus mengalami kenaikan hingga lebaran nanti,” pendapatnya.

Nurbaiti dan ibu rumah tangga lainnya pasrah dengan situasi tersebut. Sebab, dia menilai masyarakat tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kenaikan harga barang di pasaran. Mengingat, masyarakat tak memiliki hak untuk mengintervensi para pedagang dalam menjual barang dagangannya.

“Yang punya hak intervensi dan mengemdalikan harga barang adalah pemerintah. Harusnya, pemerintah sudah bisa mengantisipasi agar komoditi-komoditi seperti telur ayam dan lainnya tidak mengalami kenaikan pada momentum lebaran,” harapnya.

Namun, dia menyebut sejauh ini tidak ada upaya serius yang dilakukan pemerintah daerah untuk menekan kenaikan harga barang. Yang terjadi, pemerintah daerah hanya dapat melakukan monitoring tanpa adanya intervensi yang dapat menekan harga jual barang di pasar.

“Kita juga kurang memahami sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam mengendalikan harga pasar. Akan tetapi, kita sangat berharap pemerintah daerah dapat menjamin harga komoditi tersebut tidak mengalami kenaikan yang signifikan hingga menyulitkan masyarakat,” pungkasnya berlalu.

Selain telur ayam, komoditi lain yang mengalami kenaikan harga jual di Pasar Sebukit Rama Mempawah seperti daging sapi Rp 140 ribu per kg, cabe merah besar Rp 75 ribu per kg, cabe merah keriting Rp 75 ribu per kg dan daging ayam Rp 38 ribu per kg.(wah)