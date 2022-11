SMKN 1 Mempawah Hulu Gelar EGP

MEMPERINGATI hari ulang tahun (HUT) PGRI ke-77 dan Hari Guru Nasional (HGN) Tahun 2022, Jum’at, (25/11), SMK Negeri 1 Mempawah Hulu menggelar kegiatan Ekspresi Gaya Pelajar (EGP). Kegiatan ini mengusung tema “Mengekspresikan Diri Melalui Karya Sebagai Bentuk Eksistensi Pelajar yang Berjiwa Wirausaha”.

Kegiatan tersebut dilaksanakan 24 – 26 November 2022 di SMK Negeri 1 Mempawah Hulu. SMK yang terletak di Jalan Raya Karangan-Sompak Kabupaten Landak ini, dipimpin oleh Kepala Sekolah Linsen, S.Pd.

“Tujuan SMK adalah menciptakan anak-anak yang bisa berwirausaha. Maka dari itu siswa-siswi kami sudah diajarkan untuk mencoba memasarkan produk-produk yang dihasilkan masing-masing jurusannya,” tukas Linsen.

Pembukaan kegiatan Ekspresi Gaya Pelajar (EGP) ini dilaksanakan Kamis (24/11) 2022 di lapangan SMK Negeri 1 Mempawah Hulu dan dibuka langsung oleh Camat Mempawah Hulu Priscilla Angela, S.STP, M.AP. Pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan pelepasan balon.

Kegiatan EGP ini juga dirangkai dengan lomba baca puisi tingkat SMP dan lomba paduan suara tingkat SMP bertemakan hari guru. Selain itu juga ada lomba SMK Got Talent yang diikuti siswa/i program keahlian Agribisnis Tanaman (AT), Agribisnis Perikanan (APi), Desain Komunikasi Visual (DKV), Bisnis Daring dan Pemasaran (BDP) serta Teknik Otomotif (TO) dengan menampilkan produk-produk unggulan di masing-masing jurusan.

Puncak kegiatan itu sendiri dihelat Sabtu (26/11) dan akan ditutup dengan penampilan artis Dayak Borne “Tino Ame” yang populer dengan lagunya Dayak Ganteng. (vie/*)