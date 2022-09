Waswas Harga Bahan Pokok Naik

SAMBAS – Sejumlah masyarakat merasa was-was atas naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah pusat akan berdampak pada melejitnya harga kebutuhan pokok dan penting (Bapokting) dipasaran. “Harga BBM naik, tak lama akan ada kenaikan harga bahan pokok dan penting,” kata Nani, warga Sambas, Minggu (4/9).

Hal ini disampaikan sesuai dengan pengalaman yang sudah berlalu, dimana harga BBM memberi pengaruh besar terhadap kondisi harga bahan pokok dan penting. “Bukan sekali dua kali terjadi, kalau harga BBM naik, akan ada lanjutannya, yakni kenaikan harga kebutuhan dipasaran,” katanya.

Hal sama juga disampaikan Muhammad. Dirinya meyakini akan ada dampak lain yang terjadi jika harga BBM naik. “Siap-siap, sejumlah kebutuhan akan naik, tak hanya pangan, tapi yang lain juga akan mengalami kenaikan,” katanya.

Dia hanya bisa berharap, ada upaya yang tegas dilakukan pemerintah untuk mengintervensi harga kebutuhan pokok dan penting dipasaran, agar tak terjadi kenaikan yang melewati batas kewajaran. “Perekonomian saat ini baru saja menggeliat setelah adanya pandemi covid 19. Diharapkan adanya kenaikan harga BBM ini tak memberikan dampak buruk bagi kondisi yang ada,” katanya.

Perlu diketahui, Pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu (3/9). Harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Lalu, harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertamax dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.

Ekonom Universitas Brawijaya, Nugroho Suryo Bintoro, mengatakan bahwa salah satu hal yang perlu diantisipasi dari kenaikan harga BBM adalah target pertumbuhan ekonomi. Karena kebijakan ini bisa menghambat konsumsi masyarakat. “Untuk masalah yang harus diantisipasi adalah terkait target pertumbuhan ekonomi, karena besar kemungkinan akan menjadi ancaman. Saat ini, kita masih dalam kondisi pemulihan,” kata Nugroho.

Menurutnya, pengguna BBM subsidi jenis pertalite, solar dan non-subsidi pertamax, saat ini mayoritas merupakan masyarakat kelas menengah dan juga masyarakat menengah ke bawah. “Masyarakat ekonomi kelas menengah yang menahan konsumsi itu yang perlu diwaspadai. Karena ini bukan lagi konsumsi makanan, tapi kita bicara sektor sekunder dan tersier yang memiliki banyak nilai tambah,” katanya.

Ia juga menambahkan salah satu sektor yang akan terganggu akibat kenaikan harga BBM tersebut antara lain adalah pada penjualan kendaraan bermotor bekas. Selain itu, lanjut dia, sektor pariwisata ikut terkena dampak penyesuaian harga BBM. Masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan rekreasi, akan menahan pengeluaran di daerah tujuan wisata akibat dampak kenaikan biaya perjalanan dari agen wisata. “Rangkaian itu yang kemudian menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan terganggu, sementara kita juga masih dalam kondisi pemulihan. Ini yang berbahaya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Nugroho, dampak lanjutan akibat penyesuaian harga BBM adalah kenaikan harga sejumlah bahan pokok penting karena biaya distribusi juga ikut mengalami kenaikan. “Proses distribusi akan tetap berjalan, yang menjadi pertanyaan apakah kenaikan BBM juga berpengaruh terhadap harga jual akhir komoditas penting itu,” ujarnya. (fah/Ant)