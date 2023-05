Fahrur Minta Perluasan Ekonomi Manfaatkan IT

SAMBAS – Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi mengharapkan dengan adanya kegiatan Training of Trainer (TOT) yang diikuti calon wirausahawan terutama dari kalangan kaum muda, dapat memberikan dampak positif bagi perluasan ekonomi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri dan membuka kegiatan Training of Trainer Volunteer Go Digital Asean Tahap 2 di Aula Sayap Kiri Kantor Bupati Sambas, belum lama ini. Dimana kegiatan TOT Volunteer yang merupakan program Go Digital Asean tahap 2 yang dilaksanakan oleh PPSW, Google Org dan The Asian Foundation.

Diharapkan, setelah mengikuti kegiatan, bagi peserta terutama pelaku usaha menerima dampak positifnya. “Semoge dapat berdampak pada perluasan kesempatan ekonomi melalui peningkatan penguasaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat Sambas,” kata Wakil Bupati Sambas.

Dimana, dalam pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi dan informasi dalam mengembangkan usahanya terutama dari kalangan kaum muda. Kegiatan seperti ini, sangat diharapkan, terlebih langsung diikuti masyarakat terutama kaum muda yang akan menjadi wirausahawan. (fah)